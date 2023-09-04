Памятка автовладельцу накануне осени – что стоит проверить?
Когда автомобиль за лето намотал немало километров и природа также оставила на нем свои следы, специалист послепродажного обслуживания рекомендует перед осенью обязательно проверить своего четырехколесного друга и убедиться в его исправности. Как отмечает руководитель службы послепродажного обслуживания Amserv Ахти Аасала, при скором наступлении слякотной и пасмурной погоды изношенные летние шины или мутное лобовое стекло могут представлять опасность для вас и других участников дорожного движения.
Если покрышки уже отслужили свое
„Мы все желаем теплого и солнечного бабьего лета, но нет никаких сомнений в том, что наступит обычный дождливый и темный период“, — говорит Аасала и добавляет, что дожидаться зимы с полностью изношенными летними шинами определенно не лучшая идея. „В целях экономии многие стараются ездить на летней резине до так называемого конца, то есть до полного изнашивания протектора. Но если протектора на летней резине практически нет (т.е. он менее 1,6 мм), то при соприкосновении с дорожным покрытием такие покрышки уже не будут отводить воду, и тогда может произойдет аквапланирование, при котором автомобиль станет неуправляемым – и в такой ситуации последствия просто непредсказуемы“.
Тем, кто не хочет покупать новую летнюю резину накануне осени, Аасала советует устанавливать ламельные шины уже осенью. „Однако перед зимой следует убедиться, что оставшиеся ламели имеют толщину более 3 мм, иначе и с такими шинами не стоит ездить“. Если летние шины полностью изношены и на складе нет ламельных покрышек, то стоит узнать про различные кампании, поскольку, по словам руководителя послепродажного обслуживания Amserv, шиномонтажные мастерские хотят освободить свои склады от летних шин к концу лета – ведь скоро начнется сезон зимних шин, а в новом году производители представят новые модели шин.
Та же процедура, что и каждый год
В начале учебного года многие родители наверняка составили списки необходимых школьных принадлежностей, которые нужно приобрести в магазине для своих детей-школьников. Точно так же, по мнению Аасала, каждый автовладелец мог бы хотя бы в голове составить небольшой список вещей, на которые потребуется обратить внимание при осмотре автомобиля. Помимо оценки состояния шин, он рекомендует проверить лобовое стекло и фары. То есть всего три важные части автомобиля, обеспечивающие комфортную и безопасную езду.
„Лобовое стекло должно быть чистым и прозрачным — в идеале без трещин и пятен, покрытым водоотталкивающим воском для стекла“, — продолжает Аасала. „Дворники в рабочем состоянии и омывающая жидкость в бачке для удаления насекомых со стекол“. По его словам, многие автовладельцы не удосуживаются заняться дворниками отдельно и ждут следующего сервисного обслуживания, чтобы их поменять. С точки зрения хорошей видимости это не лучшая идея, поскольку при внезапно ухудшившихся погодных условиях дворники с ломкими или порванными резинками станут весьма неприятным сюрпризом – стекло ими не очищается, а видимость становится все хуже.
„Это может показаться само собой разумеющимся, но необходимо снова и снова напоминать автовладельцам о необходимости проверить – работают ли наружные фары их автомобиля и отрегулированы ли они. Если пластиковое покрытие фар потускнело или пожелтело, то в некоторых случаях может помочь их полировка“. Аасала добавляет, что после полировки важно защитить отполированную поверхность, чтобы она сразу же не начала снова тускнеть под воздействием УФ-излучения и механического износа. „Мы делаем это с помощью лака, устойчивого к УФ-излучению, но также используем специальную пленку для покрытия фар“.
Если предстоит техосмотр
Аасала также советует прислушаться ко всему вышесказанному тем водителям, которые планируют в ближайшее время пройти техосмотр своего автомобиля. „Перед тем как отправиться на техосмотр, пользователь или владелец автомобиля может обойти машину и критическим взглядом оценить ее состояние. Очень легко самостоятельно проверить, горят ли все наружные элементы светотехники автомобиля, очищают ли дворники стекло, работает ли стояночный тормоз и звуковой сигнал“. Также можно еще раз проверить состояние протектора шин и лобового стекла (не должно быть трещин, мешающих обзору водителя). Аасала напоминает о разделе Закона о дорожном движении, который предусматривает, что при осмотре в автомобиле должен быть знак аварийной остановки, противооткатные башмаки и огнетушитель с действующим сертификатом. Если это рабочий автомобиль, то и средства первой помощи.
Как выбрать хороший пункт техосмотра?
Как понять, проводится ли технический осмотр машины квалифицированным специалистом или же в работе это автоэксперта присутствуют недостатки? По словам Аасала, у местных работников техосмотров особых проблем с качеством работы незаметно – в целом все осмотрщики выполняют обязательную часть корректно. Разумеется, Транспортный департамент также может с помощью установленных в пунктах техосмотров камер сделать дополнительный контроль любого проведенного техосмотра.
Он добавил, что работники техосмотра отвечают своей лицензией за правильность выполненной работы. Хороший специалист выполняет обязательную проверку, может сделать какие-то замечания и дает рекомендации, на которые автовладельцу стоит обратить внимание как с точки зрения безопасности, так комфорта. „Специалист, проводящий технический осмотр, обязательно должен быть конкретным в общении и понятным для клиенты, чтобы автовладелец мог точно понять, что является обязательным, а что рекомендуемым“.
Наиболее частые проблемы при техническом осмотре
„По данным этого года, средний возраст легкового или коммерческого автомобиля на дорогах Эстонии составляет 15 лет, и у каждого шестого транспортного средства, принявшего участие в регулярном техосмотре, обнаруживаются дефекты, которые необходимо устранить до проведения повторной проверки“, — приводит статистику руководитель послепродажного обслуживания Amserv.
Предприятие Amserv, занимающаяся продажей и обслуживанием автомобилей Toyota, также проводит технические осмотры автомобилей, и, по словам Аасала, при техническом осмотре автомобилей чаще всего встречаются дефекты, связанные со светотехникой. „Большинство автомобилей имеют фары с пластиковыми стеклами. Однако пластик тускнеет, желтеет или даже трескается из-за погодных условий и износа. Есть много случаев, когда какая-то лампочка не горит. Если это в фаре, то водитель, как правило, заметит такую проблему, но если, например, речь идет о подсветке номерного знака, то скорее всего нет. В случае с фарами также довольно часто встречаются неотрегулированные фары, когда световой луч то высвечивает верхушки деревьев, то бьет под машины или вообще направляет свет в дорожную канаву“.
Статистика последних лет также свидетельствует об ухудшении состояния стояночного тормоза. „Здесь мы можем провести знак равенства между предпочтением автомобилей с автоматической коробкой передач, где пользователи ограничиваются переводом рычага коробки передач в положение парковки. Если стояночный тормоз не используется, то тросы и колодки могут заесть. Однако эта тенденция, вероятно, вскоре снова начнет снижаться, поскольку на новых моделях стояночный тормоз уже работает автоматически“.
Аасала советует всем, кому предстоит технический осмотр своего автомобиля, выбирать пункт техосмотра, время в котором можно забронировать заранее – по его мнению, их становится все больше, так как распланированный график работы также лучше организует деятельность пункта техосмотра. Все пункты техосмотра можно найти на сайте Транспортного департамента, где можно подобрать пункт с подходящим местоположением. „Я не знаю никого, кто знает кого-нибудь, кто любит стоять в очереди, чтобы пройти техосмотр. Если время уже назначено, то обычно нет необходимости ждать в очереди“, — советует автовладельцам руководитель послепродажного обслуживания Amserv.
Что должен знать владелец гибридного или электромобиля при прохождении технического осмотра?
По словам Аасала, к гибридным и электромобилям при прохождении техосмотра предъявляются те же требования, что и к автомобилям с дизельными и бензиновыми двигателями. „Транспортный департамент не выделил как-то особо новые типы автомобилей, а это значит, что проверка в основном проводится на тех же основаниях. Но при осмотре стоит уточнить, не распространяется ли на данный автомобиль какая-либо действующая кампания производителя – благодаря этому пользователь автомобиля может сэкономить на затратах на ремонт. Технический осмотр удобно и полезно проводить у официального дилера, который точно знаком с условиями гарантии автомобиля и владеет информацией о различных кампаниях автопроизводителя“, - советует Аасала.
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