Памятка автовладельцу накануне осени – что стоит проверить?

Если покрышки уже отслужили свое

„Мы все желаем теплого и солнечного бабьего лета, но нет никаких сомнений в том, что наступит обычный дождливый и темный период“, — говорит Аасала и добавляет, что дожидаться зимы с полностью изношенными летними шинами определенно не лучшая идея. „В целях экономии многие стараются ездить на летней резине до так называемого конца, то есть до полного изнашивания протектора. Но если протектора на летней резине практически нет (т.е. он менее 1,6 мм), то при соприкосновении с дорожным покрытием такие покрышки уже не будут отводить воду, и тогда может произойдет аквапланирование, при котором автомобиль станет неуправляемым – и в такой ситуации последствия просто непредсказуемы“.

Тем, кто не хочет покупать новую летнюю резину накануне осени, Аасала советует устанавливать ламельные шины уже осенью. „Однако перед зимой следует убедиться, что оставшиеся ламели имеют толщину более 3 мм, иначе и с такими шинами не стоит ездить“. Если летние шины полностью изношены и на складе нет ламельных покрышек, то стоит узнать про различные кампании, поскольку, по словам руководителя послепродажного обслуживания Amserv, шиномонтажные мастерские хотят освободить свои склады от летних шин к концу лета – ведь скоро начнется сезон зимних шин, а в новом году производители представят новые модели шин.

Та же процедура, что и каждый год

В начале учебного года многие родители наверняка составили списки необходимых школьных принадлежностей, которые нужно приобрести в магазине для своих детей-школьников. Точно так же, по мнению Аасала, каждый автовладелец мог бы хотя бы в голове составить небольшой список вещей, на которые потребуется обратить внимание при осмотре автомобиля. Помимо оценки состояния шин, он рекомендует проверить лобовое стекло и фары. То есть всего три важные части автомобиля, обеспечивающие комфортную и безопасную езду.