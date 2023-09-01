Штурмы и „мясорубки“: что известно о потерях ЧВК „Вагнер“ в Украине

С первого дня полномасштабного вторжения Би-би-си совместно с „Медиазоной“ (признана властями РФ „иноагентом“) и командой волонтеров ведет поименный список погибших с российской стороны на основе открытых источников.

Нам удалось установить имена 8 338 сотрудников ЧВК „Вагнер“, погибших на территории Украины с 1 августа 2022 года по 1 августа 2023 года. Общие подтвержденные потери за этот же период составляют 23 806 человек, то есть каждый третий установленный нами погибший - это „вагнеровец“.

Реальное число потерь сотрудников ЧВК, основанного Евгением Пригожиным, гораздо выше, поскольку мы публикуем только данные, которые нам удается найти и проверить по открытым источникам.

Интервью основателя ЧВК „Вагнер“ Евгения Пригожина подтверждают наши наблюдения. В конце мая Пригожин оценил потери своей ЧВК в 20 тысяч убитыми только в боях за Бахмут. По расчетам наших коллег, на тот момент общие потери России могли составлять 47 тысяч погибших.

„Широкий набор“ и отмена шаблона

ЧВК „Вагнер“ зашла в Украину лишь через несколько недель после начала полномасштабного вторжения России. По словам Пригожина, их „позвали на войну“ только в середине марта 2022 года.

Тогда же стало понятно, что для новых задач старого состава ЧВК недостаточно - нужно гораздо больше людей. В соцсетях стали активно вербовать на работу новых сотрудников, при этом резко снизив требования.

До февраля 2022 года к „вагнеровцам“ не брали никого, кроме россиян, родившихся в границах страны, существовавших до 2014 года. Также нужно было сдать ряд тестов по физподготовке, пройти проверку на полиграфе, показать справку об отсутствии судимости и долгов перед Федеральной службой судебных приставов.

После начала масштабной войны в Украине правила набора изменили: в штат можно было попасть и с долгами, и с паспортом самопровозглашенных ДНР и ЛНР, и с пропиской в аннексированном Крыму. Снова брали в штат и тех, кого ранее уволили из ЧВК. А спортивные тесты при поступлении и вовсе отменили.