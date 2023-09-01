МНЕНИЕ | Развитие транспорта в Таллинне: проект ради самого проекта?

Муниципальные чиновники при представлении своих проектов очень любят ссылаться на различные универсальные формулы и технические исследования, доказывающие, что предлагаемые ими решения оптимальны. В то же время горожане порой с удивлением обнаруживают, что вместо удобств данные инициативы приносят им лишь дополнительные хлопоты. Так случилось, например, с недавним преобразованием автобусных линий — если пассражиры маршрута номер 5 сумели отстоять свои интересы, то многие бывшие пассажиры маршрута 43 отныне вынуждены тратить больше времени на дорогу с дополнительными пересадками, т. к. объявленный „замещающим“ маршрут номер 8 идёт по другим улицам.

Немало вопросов возникает и в связи с планируемым запуском трамвая из аэропорта в пассажирский порт. Наверное с точки зрения получения европейских дотаций этот маршрут и оправдан, однако представить, что авиапассажиры или пассажиры паромов начнут им массово пользоваться достаточно трудно, ну, разве что частично — чтобы доехать до центра. Опять же, какая польза от этой линии местным жителям?

Но, похоже, о местных при разработке подобных проектов особо и не думают — если есть возможность получить от ЕС финансирование под какой-то проект с особыми условиями (разработанными на практики крупных европейских мегаполисов), значит надо брать без оглядки на то, насколько это полезно для местных жителей. Вот только интересы жителей разных европейских городов и стран отличаются, и вряд ли стоит всех грести под одну гребёнку. То что подходит Парижу или Мюнхену совершенно необязательно подойдёт Таллинну.