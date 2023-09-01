МНЕНИЕ | Развитие транспорта в Таллинне: проект ради самого проекта?(8)
Сопровождавшееся масштабным нарушением дорожного движения в центре Таллинна этим летом работы по прокладке трамвайной линии в Ванасадам стали причиной возобновления дискуссий о будущем трамвайной сети и системы общественного транспорта в городе в целом. У городских властей на этот счёт имеется собственное представление, однако насколько оно сходится с реальными потребностями горожан? В вопросе разбирался Родион Денисов.
Муниципальные чиновники при представлении своих проектов очень любят ссылаться на различные универсальные формулы и технические исследования, доказывающие, что предлагаемые ими решения оптимальны. В то же время горожане порой с удивлением обнаруживают, что вместо удобств данные инициативы приносят им лишь дополнительные хлопоты. Так случилось, например, с недавним преобразованием автобусных линий — если пассражиры маршрута номер 5 сумели отстоять свои интересы, то многие бывшие пассажиры маршрута 43 отныне вынуждены тратить больше времени на дорогу с дополнительными пересадками, т. к. объявленный „замещающим“ маршрут номер 8 идёт по другим улицам.
Немало вопросов возникает и в связи с планируемым запуском трамвая из аэропорта в пассажирский порт. Наверное с точки зрения получения европейских дотаций этот маршрут и оправдан, однако представить, что авиапассажиры или пассажиры паромов начнут им массово пользоваться достаточно трудно, ну, разве что частично — чтобы доехать до центра. Опять же, какая польза от этой линии местным жителям?
Но, похоже, о местных при разработке подобных проектов особо и не думают — если есть возможность получить от ЕС финансирование под какой-то проект с особыми условиями (разработанными на практики крупных европейских мегаполисов), значит надо брать без оглядки на то, насколько это полезно для местных жителей. Вот только интересы жителей разных европейских городов и стран отличаются, и вряд ли стоит всех грести под одну гребёнку. То что подходит Парижу или Мюнхену совершенно необязательно подойдёт Таллинну.
Наглядным примером такого отношения служат, к примеру, планы строительства трамвайной ветки на Штромку. Зачем? Как известно, главными преимуществами трамвая по сравнению с автобусом являются большая вместимость и наличие собственной инфраструктуры. Неужели на Штромку ездит так много людей, что они не умещаются в автобусы? Плохо верится. Особенно зимой, когда на пляже Штромки в принципе делать нечего. Данное решение можно было бы понять, если бы в будущем в этом районе было запланировано создание местного Лас-Вегаса или многолюдного курортного променада с многочисленными кафе, магазинами и клубами. Но ведь таких планов нет.
На мой взгляд, с точки зрения простого человека было бы гораздо разумнее продлить трамвай из Тонди (где сейчас как раз строится тоннель под железнодорожными путями) через Линну теэ по Сыпрусе пст. до Мустамяэ и Ыйсмяэ. В этих районах живёт гораздо больше людей, которым трамвай помог бы более комфортно добираться до центра.
Возможно имело бы смысл вспомнить и о трамвае в Ласнамяэ, хотя в нынешних условиях путь по Лаагна теэ не представляется самым разумным — в своё время для „скоростного трамвая“ данный маршрут вполне подходил, т. к. предполагал в числе прочего подвозные автобусные линии и удобные быстрые подземные выходы в центре города — однако сейчас обычный трамвай вполне мог бы собирать многочисленных пассажиров (напомню, что Ласнамяэ продолжает оставаться самым густонаселённым районом Таллинна) и по более оптимальному маршруту.
Конечно, кто-то может сказать, что городские власти действуют в рамках возможностей, предлагаемых Евросоюзом. Однако не секрет, что в части крупных проектов очень часто имеется возможность адаптации под свои нужды. Просто надо внимательно читать условия конкурсов и лучше работать на этапе согласований. А главное — надо чётко понимать, что любые крупные проекты должны проводиться не ради самих проектов и предоставления работы „приближённым“ строительным компаниям, а ради интересов максимального числа горожан. Звучит несколько идеалистически, но сами жители Таллинна вправе требовать этого от властей и регулировать, давая оценки на очередных местных выборах.