Как полицейский и банкир в Тарту фальшивые деньги печатали. „Они были настолько хорошо сделаны, что даже банки не сомневались в их подлинности“

В январе 1933 года Тартуская криминальная полиция провела в городе крупный рейд, в котором участвовал практически весь ее личный состав. Полиции удалось выяснить, что в Тарту действует отлично организованная банда фальшивомонетчиков, создавшая для изготовления денег целое производство. Поскольку у стражей порядка была точная информация о составе банды, удалось задержать сразу всех преступников.

Облаву провели с ювелирной точностью. Для самих преступников это стало большой неожиданностью, так как они считали, что их деятельность хорошо сокрыта. Одних преступников задержали на улице по дороге домой, других — на их же предприятиях, третьих — дома, где они проводили время, ни сном ни духом не подозревая, что их ждет. Вместе с тем полиция взяла под наблюдение подпольную мастерскую по печатанию денег на улице Лодья.