14.10.2023, 12:04
Как полицейский и банкир в Тарту фальшивые деньги печатали. „Они были настолько хорошо сделаны, что даже банки не сомневались в их подлинности“(3)
ФОТО: Erakogu
Хорошо организованная преступная сеть в Тарту тайком изготавливала на печатном станке фальшивые деньги, практически неотличимые от настоящих. Исторический экскурс от Eesti Ekspress.
В январе 1933 года Тартуская криминальная полиция провела в городе крупный рейд, в котором участвовал практически весь ее личный состав. Полиции удалось выяснить, что в Тарту действует отлично организованная банда фальшивомонетчиков, создавшая для изготовления денег целое производство. Поскольку у стражей порядка была точная информация о составе банды, удалось задержать сразу всех преступников.