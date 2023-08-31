ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (554-й день) | Столтенберг заявил об успешном ходе контрнаступления ВСУ. Зеленский сообщил о „поражении цели на расстоянии 700 км“

По его сведениям, в результате этих атак жители не пострадали. В Сподарюшино была повреждена линия электропередачи, однако к утру 31 августа ее восстановили. На территории Безыменского сельского поселения дрон-камикадзе противника частично повредил недействующий объект инфраструктуры, указывает губернатор. По его данным, и в этом населенном пункте никто не пострадал.

За сутки 30 августа в Белгородском районе по селу Щетиновка было выпущено 9 артиллерийских снарядов, в селе Солнцевка произошла атака с помощью дрона-камикадзе, сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram. В волоконовском районе, по его данным, из миномета обстреляли окраину хутора Старый - „установлено 8 прилетов“.

Ориентировочные потери России, по оценке Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки в целом составили: 610 человек личного состава, 13 танков, 8 боевых бронированных машин, 31 артиллерийская система, 1 РСЗО, 22 БПЛА оперативно-тактического уровня, 26 крылатых ракет, 23 автомобиля и 5 единиц специальной техники.

Авиация сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и 4 - по зенитно-ракетным комплексам противника, говорится далее в сводке. Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ за прошедшие сутки поразили 1 район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 пункт управления и одну станцию радиоэлектронной борьбы противника, отмечается в документе.

Вследствие этих атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура, указывает в Facebook официальный представитель Генштаба ВСУ Андрей Ковалев.

За сутки 30 августа Россия нанесла по территории Украины 31 ракетный удар и 66 авиационных ударов, а также совершила 53 обстрела позиций украинской армии и населенных пунктов страны из ракетных систем залпового огня (РСЗО), отмечается в утренней сводке Генштаба ВСУ.

В Шебекинском городском округе из ствольной артиллерии и миномета обстреляли село Новая Таволжанка - зафиксированы один артиллерийский и 18 минометных снарядов, говорится в посте Гладков. По хутору Панков и селу Шамино выпущено по два минометных снаряда, по поселку Ленинский - два артиллерийских снаряда. „Обошлось без пострадавших и разрушений“, - сообщает руководитель региона.

Еще один украинский беспилотник самолетного типа был уничтожен российскими силами ПВО над Брянской областью около полудня 31 августа, сообщает Минобороны РФ. Информация о возможной цели атаки беспилотника в сводке не указана.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью телеканалу CNN положительно отозвался о контрнаступлении украинской армии. „Украинцы постепенно завоевывают позиции, они оттесняют россиян и могут прорваться через некоторые из этих хорошо укрепленных территорий, несмотря на минные поля“, - заявил он. По словам Столтенберга, украинцы в ходе тяжелых боев „добиваются успехов, которые набирают обороты“.

Глава североатлантического альянса не согласился с оценками некоторых западных военных и экспертов, критикующих медленные темпы продвижения ВСУ. „Украинцы снова превзошли ожидания. Нельзя забывать, что все началось в прошлом году с полномасштабного российского вторжения в Украину. Тогда эксперты считали, что Украина продержится всего несколько дней или недель. Но украинцы освободили север, восток - Харьковскую область, территорию на юге - Херсон. И теперь они достигают еще больших успехов“, - сказал Столтенберг.

Два военных вертолета Ми-8 ВСУ потерпели крушение в Донецкой области, выполняя боевое задание. Об этом сообщает онлайн-издание „РБК-Украина“ со ссылкой на начальника пресс-службы Сухопутной группировки войск ВСУ Илью Евлаша.