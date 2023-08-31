ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (554-й день) | Столтенберг заявил об успешном ходе контрнаступления ВСУ. Зеленский сообщил о „поражении цели на расстоянии 700 км“
Подводим итоги еще одного дня войны.
За сутки 30 августа Россия нанесла по территории Украины 31 ракетный удар и 66 авиационных ударов, а также совершила 53 обстрела позиций украинской армии и населенных пунктов страны из ракетных систем залпового огня (РСЗО), отмечается в утренней сводке Генштаба ВСУ.
Вследствие этих атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура, указывает в Facebook официальный представитель Генштаба ВСУ Андрей Ковалев.
По его данным, за сутки произошло более 40 боевых столкновений.
Авиация сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и 4 - по зенитно-ракетным комплексам противника, говорится далее в сводке. Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ за прошедшие сутки поразили 1 район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 пункт управления и одну станцию радиоэлектронной борьбы противника, отмечается в документе.
Ориентировочные потери России, по оценке Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки в целом составили: 610 человек личного состава, 13 танков, 8 боевых бронированных машин, 31 артиллерийская система, 1 РСЗО, 22 БПЛА оперативно-тактического уровня, 26 крылатых ракет, 23 автомобиля и 5 единиц специальной техники.
За сутки 30 августа в Белгородском районе по селу Щетиновка было выпущено 9 артиллерийских снарядов, в селе Солнцевка произошла атака с помощью дрона-камикадзе, сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram. В волоконовском районе, по его данным, из миномета обстреляли окраину хутора Старый - „установлено 8 прилетов“.
„В Грайворонском городском округе по окраине села Дроновка выпущено 5 минометных снарядов, по окраине хутора Байрак - 9 минометных снарядов, по окраине села Сподарюшино - 20“, - пишет далее Гладков.
По его сведениям, в результате этих атак жители не пострадали. В Сподарюшино была повреждена линия электропередачи, однако к утру 31 августа ее восстановили. На территории Безыменского сельского поселения дрон-камикадзе противника частично повредил недействующий объект инфраструктуры, указывает губернатор. По его данным, и в этом населенном пункте никто не пострадал.
В Шебекинском городском округе из ствольной артиллерии и миномета обстреляли село Новая Таволжанка - зафиксированы один артиллерийский и 18 минометных снарядов, говорится в посте Гладков. По хутору Панков и селу Шамино выпущено по два минометных снаряда, по поселку Ленинский - два артиллерийских снаряда. „Обошлось без пострадавших и разрушений“, - сообщает руководитель региона.
Еще один украинский беспилотник самолетного типа был уничтожен российскими силами ПВО над Брянской областью около полудня 31 августа, сообщает Минобороны РФ. Информация о возможной цели атаки беспилотника в сводке не указана.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью телеканалу CNN положительно отозвался о контрнаступлении украинской армии. „Украинцы постепенно завоевывают позиции, они оттесняют россиян и могут прорваться через некоторые из этих хорошо укрепленных территорий, несмотря на минные поля“, - заявил он. По словам Столтенберга, украинцы в ходе тяжелых боев „добиваются успехов, которые набирают обороты“.
Глава североатлантического альянса не согласился с оценками некоторых западных военных и экспертов, критикующих медленные темпы продвижения ВСУ. „Украинцы снова превзошли ожидания. Нельзя забывать, что все началось в прошлом году с полномасштабного российского вторжения в Украину. Тогда эксперты считали, что Украина продержится всего несколько дней или недель. Но украинцы освободили север, восток - Харьковскую область, территорию на юге - Херсон. И теперь они достигают еще больших успехов“, - сказал Столтенберг.
Два военных вертолета Ми-8 ВСУ потерпели крушение в Донецкой области, выполняя боевое задание. Об этом сообщает онлайн-издание „РБК-Украина“ со ссылкой на начальника пресс-службы Сухопутной группировки войск ВСУ Илью Евлаша.
По его словам, трагедия произошла в Краматорском районе, однако ее причина пока неизвестна. „Да, действительно, произошла авиакатастрофа с участием двух вертолетов Ми-8. Они находились на боевом задании. Во время того, как они выполняли задание, в воздухе был вражеский истребитель Су-35“, - указал Евлаш.
Он добавил, что данные о числе погибших сейчас уточняются. „Но предварительно уже сообщал начальник пресс-службы 18-й отдельной бригады армейской авиации, что их было шестеро“, - цитирует „РБК-Украина“ своего собеседника.
Накануне об этом происшествии писало онлайн-издание „Украинская правда“. По его данным, катастрофа произошла 29 августа. „В Единый реестр досудебных расследований внесены данные по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ст. 416 УК Украины „Нарушение правил полетов или подготовки к ним“, что наказывается лишением свободы на срок от пяти до пятнадцати лет“, - говорилось в той публикации.
Министр обороны США Ллойд Остин объявил о проведении очередной встречи контактной группы по Украине 19 сентября. Пятое по счету заседание пройдет, как и ранее, на американской военной базе „Рамштайн“ в Германии. Министры обороны и военные из стран - участниц контактной группы будут обсуждать усиление военной поддержки Украины в отражении российской агрессии.
ВС РФ нанесли удар по центру Купянска, сообщает в Telegram глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. По его данным, при обстреле был ранен один мужчина. „Есть повреждения нежилых помещений, админзданий и частных жилых домов. На месте работают экстренные службы“, - указано также в посте Синегубова.
В отчете президента Украины Владимира Зеленского на ежедневном селекторном совещании прозвучал намек на удар по цели в России на большом удалении от границы с Украиной — спустя немногим более суток после атаки дронов на аэропорт в Пскове.
„Минстратегпром [Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины] — [доложило] о собственном производстве. Успешное применение нашего дальнобойного оружия: цель поражена в 700 км!“ — говорится в отчете.
Примерно в 700 км от украинской границы находится Псков, где в ночь на вторник произошли взрывы на аэродроме совместного базирования. Губернатор Псковской области сообщал об атаке дронов. Минобороны России атаку на псковский аэропорт не комментировало никак.
СМИ сообщали, что в результате атаки повреждены четыре военных самолета Ил-76. МЧС России подтверждало повреждение самолетов, не уточняя их количество.
С начала военного вторжения России в Украину по 31 августа нынешнего года российская территория подвергалась атакам беспилотных летательных аппаратов более 500 раз, пишет РБК. По его подсчетам, до сих пор власти регионов сообщили о прилетах беспилотников в общей сложности 511 раз.
Первый дрон проник в воздушное пространство приграничного с Украиной региона 19 июня 2022 года. Это произошло в Беловском районе Курской области. По словам губернатора Романа Старовойта, беспилотник „успел сбросить боекомплект в районе хутора Кучеров“. После этого в месяц происходило несколько атак, а с 21 мая по 25 июня 2023 года об атаках БПЛА в России сообщали ежедневно. Новая волна ежедневных сообщений началась 6 августа и длится по сегодняшний день, пишет РБК.
Больше половины атак дронов - 56 процентов, или 289, - пришлось на Белгородскую область. Курскую область беспилотники атаковали 38 раз, Брянскую - 37. Первая атака на Москву произошла в ночь на 3 мая, когда два БПЛА попытались ударить по Кремлю, а следующая состоялась 30 мая. В общей сложности дроны прилетали в Москву и Подмосковье 23 раза.
О разрушениях или пострадавших упоминалось в 110 случаях прилета дронов. Из них в 82 речь шла о повреждении фасадов, кровли, автомобилей и т. д., а в 21 - о значительных разрушениях: повреждениях домов или пожаре на военном аэродроме. О пострадавших говорилось в 16 сообщениях, о погибших - в четырех.