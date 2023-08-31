ФОТО | ЧЕ по волейболу: сборная Эстонии проиграла действующим чемпионам мира Италии

Играя перед домашней публикой, Италия уверенно начала первый сет. При счете 5:12 Эстония выиграла четыре очка подряд, но затем хозяева усилили давление и выиграли первый сет со счетом 25:17.

Во втором сете Италия быстроповела в счете, но Эстония смогласравнить счет. В результате Эстонияи вовсе повела в счете 9:8 и далеевыигрывала со счетом 15:11.Однако итальянцы ответилимощным рывком, и Эстонияпроиграла во втором сете со счетом25:23. В третье сете Италиявыиграла со счетом 25:19.

Следующая игра сборной Эстонии состоится в воскресенье против Швейцарии.

До матча:

В первом матче в среду вечером сборная Эстонии проиграла Германии со счетом 0:3. Италия в первом матче одержала уверенную победу над Бельгией со счетом 3:0.

„Итальянский поезд - это все еще приличный скоростной состав, но это лето также показывает, что этот поезд может немного сойти с рельсов“, - сказал главный тренер Алар Рикберг о сегодняшнем сопернике. „Конечно, это абсолютно лучшая команда в мире и, смею сказать, команда номер один в мире на данный момент. Мы будем бороться и радоваться каждому очку, каждой ничьей, будь она 10-й или 15-й, если нам удастся остаться в игре. И надо надеяться, что сами итальянцы могут потерять концентрацию. В четвертьфинале Мировой лиги они как будто встретились с командой Народной лиги, а не с Аргентиной. Но уже на следующий день итальянцы были разгромлены со счетом 3:0 сборной США. В спорте все возможно“.

Италия является действующим чемпионом Европы и мира по волейболу. Всего на чемпионатах Европы они завоевали семь золотых, четыре серебряные и три бронзовые медали.

Для Эстонии сегодняшняя игра также станет последней в итальянском городе Перудже. Пятница и суббота – выходные дни, а в воскресенье они встретятся со Швейцарией в Анконе.

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