В Британии назначили нового министра обороны. Им стал Грант Шаппс
Премьер-министр Британии Риши Сунак назначил нового министра обороны страны. Им стал Грант Шаппс, в последнее время возглавлявший министерство энергетики. Он пообещал продолжать поддерживать Украину.
Шаппс сменяет на посту главы Министерства обороны Бена Уоллеса, который недавно заявил о своей отставке. Уоллес возглавлял британское оборонное ведомство последние четыре года и сыграл решающую роль в том, как Британия поддерживала Украину в ее борьбе против российской агрессии после 24 февраля 2022 года.
В соцсети X (ранее известной как твиттер) Шаппс пообещал, что под его руководством минобороны Британии продолжит помогать Украине.
„Я с нетерпением жду возможности работать с отважными мужчинами и женщинами наших Вооруженных Сил, которые защищают безопасность нашей страны. И продолжения поддержки Великобританией Украины в ее борьбе против варварского вторжения Путина“, - написал Шаппс в своем твите.
Шаппс только на прошлой неделе побывал в Киеве в рамках своей предыдущей роли главы Министерства энергетической безопасности. Там он обсуждал вклад Великобритании в восстановление Украины, включая кредитные гарантии в размере 192 миллионов фунтов стерлингов (около 240 млн долларов США).
Теперь, когда Шаппс покинул пост министра энергетической безопасности и углеродной нейтральности, на него назначили Клэр Кутино - бывшую замглавы Министерства по вопросам детей и семьи, и в прошлом советницу премьер-министра Риши Сунака.
Неожиданная замена
Предшественник Шаппса Бен Уоллес, который до карьеры в политике служил в шотландской армии, подтвердил свое решение об отставке в июле. Тогда он сообщил, что покинет свой пост, когда премьер-министр будет проводить перестановки в правительстве и определится с его заменой.
„Я начал карьеру в политике в Шотландском парламенте в 1999 году. Это 24 года. Я провел более семи лет с тремя телефонами у моей кровати“, - рассказал тогда политик в интервью Sunday Times.
Назначение Шаппса новым министром обороны стало сюрпризом для британских наблюдателей, так как его имя не называли в числе предполагаемых кандидатов на замену Уоллеса.
Но, как пишет Генри Зеффман, шеф-корреспондент Би-би-си по вопросам политики, выбор этого долгожителя британского кабинета министров можно объяснить тремя причинами.
„Во-первых, у Шаппса огромный опыт… Он периодически возглавлял разные ведомства с 2010 года. (…) Во-вторых, он уже некоторое время занимается вопросом войны в Украине в рамках своей работы по энергетической безопасности“, - отмечает корреспондент.
„Наконец, его считают одним из самых уверенных и способных коммуникаторов в правительстве. Поскольку выборы уже не за горами, Сунак и его команда явно ценят этот навык“, - добавляет Заффман.
Корреспондент ссылается на тот факт, что не позже января 2025 года в Британии должны состояться всеобщие выборы, и Консервативная партия, которую представляет нынешнее правительство, по опросам, имеет большие шансы на них проиграть.
Реакция оппозиции
Главная оппозиционная партия в правительстве, Лейбористская, поздравила Шаппса с его новой ролью, добавив, что теперь именно на нем лежит ответственность за ослабленное состояние Вооруженных сил Великобритании после 13 лет нахождения у власти Консервативной партии.
„Первой обязанностью любого правительства является обеспечение безопасности нашей страны, и я всегда буду работать с новым министром обороны на этой основе, особенно по Украине“, - написал в твите теневой министр обороны Джон Хили.
„Но после 13 лет провалов тори в области обороны смена руководства не изменит эти результаты деятельности“, - добавил он.
Еще в феврале предыдущий министр обороны Бен Уоллес заявил Би-би-си, что Великобритании необходимо начать „должным образом инвестировать в оборону“.
По его словам, армия была опустошена за последние 30 лет, а война на Украине „обнажила наши уязвимые места“.
Многие официальные лица Великобритании и Европы выражали обеспокоенность по поводу состояния британских вооруженных сил.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.