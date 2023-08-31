Как сообщается, Артем Гвоздик во время игровой спортивной карьеры входил в состав хоккейного клуба „Славутич“ в сезоне 2015/16, а в последнее время он был хоккеистом в псковском коллективе ВДВ. О смерти 35-летнего Гвоздика сообщила пресс-служба клуба из Смоленска.

Гвоздик на профессиональном уровне играл в хоккей на протяжении 11 сезонов с 2006 по 2017 год. Сюда входит 12 игр ВХЛ за команды „Спутник“ из Нижнего Тагила и „Торос Нефтекамск“ с 2010 по 2012 год. Кроме того, он провел 239 игр в третьем дивизионе России.

Он воевал на Запорожском направлении в штурмовых подразделениях ВДВ. 24 февраля 2022 года Россия развязала полномасштабную агрессивную войну против Украины. К августу 2023 года, по подсчетам Би-Би-Си, погибло не менее 30 000 российских солдат, чьи преступления унесли жизни не менее 9000 мирных украинских жителей, в том числе не менее 500 детей.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .