Эстонский Экспресс
21.10.2023, 20:27

Жизнь с ребенком, которому диагностировали аутизм. Откровенные истории пяти матерей: „Мы не нужны этому миру“

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САМОЕ СЛОЖНОЕ: Для Лийз, матери 14-летнего мальчика с комбинированным диагнозом умственной отсталости и расстройства аутистического спектра, самое трудное — справляться с эмоциональными вспышками сына. „Я после этого долго прихожу в себя“, — признается мама этого ребенка.
САМОЕ СЛОЖНОЕ: Для Лийз, матери 14-летнего мальчика с комбинированным диагнозом умственной отсталости и расстройства аутистического спектра, самое трудное — справляться с эмоциональными вспышками сына. „Я после этого долго прихожу в себя“, — признается мама этого ребенка.
ФОТО: Rauno Volmar | Delfi Meedia

Пять женщин, у которых есть дети с диагнозом „аутизм“, рассказывают о повседневной жизни с ребенком, имеющим отклонения в развитии, и о том, как трудно прорваться через бюрократические препоны, чтобы получить услуги опорного лица. Из-за того, что опорных лиц на всех не хватает, родителям иногда приходится прибегать к крайним мерам, даже сажать ребенка на привязь.

„В той статье Eesti Ekspress ситуация была показана под неправильным углом, а сама статья была написана, чтобы вызвать резонанс, — говорит Карин*, мать троих детей. — Когда мы переехали в дом, который требовал ремонта, моему ребенку было два года. Я ничего не могла делать. Могу честно признаться, что на время работы в саду я тоже надевала ему шлейку и привязывала ее к яблоне. Но я была рядом, работала и разговаривала с ним“.

Карин ссылается на материал „Экспресса“ о семье из Южной Эстонии, которая держала ребенка на привязи.

„Для меня в тот момент безопасность ребенка была важнее всего. Я видела, как такие дети получают травмы, потому что не могут усидеть на месте и у них отсутствует чувство самосохранения“, — объясняет Карин.

Сыну Карин, Атсу, был поставлен диагноз „гиперактивность“, но услуги опорного лица семье получить не удалось.

Идею Карин подсказала знакомая, которая заметила, что та, проводя время с сыном, не может заниматься домашними делами, поскольку у семьи нет опорного лица. Муж Карин уходил на работу, и она оставалась дома одна. Женщина рассказывает, что часто возникали ситуации, когда их, родителей, обвиняли в том, что они слишком молоды и что они просто не знают, как воспитывать подвижного ребенка.

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