Жизнь с ребенком, которому диагностировали аутизм. Откровенные истории пяти матерей: „Мы не нужны этому миру“(11)
Пять женщин, у которых есть дети с диагнозом „аутизм“, рассказывают о повседневной жизни с ребенком, имеющим отклонения в развитии, и о том, как трудно прорваться через бюрократические препоны, чтобы получить услуги опорного лица. Из-за того, что опорных лиц на всех не хватает, родителям иногда приходится прибегать к крайним мерам, даже сажать ребенка на привязь.
„В той статье Eesti Ekspress ситуация была показана под неправильным углом, а сама статья была написана, чтобы вызвать резонанс, — говорит Карин*, мать троих детей. — Когда мы переехали в дом, который требовал ремонта, моему ребенку было два года. Я ничего не могла делать. Могу честно признаться, что на время работы в саду я тоже надевала ему шлейку и привязывала ее к яблоне. Но я была рядом, работала и разговаривала с ним“.
Карин ссылается на материал „Экспресса“ о семье из Южной Эстонии, которая держала ребенка на привязи.
„Для меня в тот момент безопасность ребенка была важнее всего. Я видела, как такие дети получают травмы, потому что не могут усидеть на месте и у них отсутствует чувство самосохранения“, — объясняет Карин.
Сыну Карин, Атсу, был поставлен диагноз „гиперактивность“, но услуги опорного лица семье получить не удалось.