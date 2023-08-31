Другие виды
31.08.2023, 13:46

Победа на шахматном турнире в Хаапсалу досталась латвийскому гроссмейстеру

 
Шахматный турнир в Хаапсалу.
Шахматный турнир в Хаапсалу.
ФОТО: TIIT BLAAT | Delfi Meedia

С 26 по 27 августа уже второй год подряд прошел шахматный турнир во дворе Хаапсалуского замка. Показать свои навыки приехали гроссмейстеры из семи стран – помимо эстонских спортсменов можно было также наблюдать за игрой шахматистов из Латвии, Литвы, Финляндии, Швеции, США и Казахстана.

Шахматный турнир „Белая Дама“ проходит во дворе замка в первую очередь для того, чтобы популяризировать шахматы и привлечь все больше новых зрителей.

В турнире приняли участие также самые известные шахматисты Эстонии - Май Нарва, Яан Эльвест (сейчас выступает под флагом США), Кайдо Кюлаотс и Александр Володин.

За два дня шахматисты сыграли девять туров - шесть в субботу и три в воскресенье. Исход турнира, в котором приняли участие десять шахматных гроссмейстеров, решился в последнем туре.

В этот раз победу одержал латвийский гроссмейстер Артур Нейкшанс, который увез домой главный приз Хаапсалуского турнира по скоростным шахматам - меч победы. Второе место досталось финскому гроссмейстеру - Томи Нюбаку.

Третье место с 5,5 очками занял литовский гроссмейстер Паулюс Пултинявичюс.

Четвертое и пятое места заняли лучший гроссмейстер Эстонии Кайдо Кюлаотс и латвийский гроссмейстер Нормундс Миезис.

Яан Эльвест, выступающая за США, заняла шестое место, а Май Нарва, первая шахматистка Эстонии среди женщин, заняла восьмое место в турнире А.

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