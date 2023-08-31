Правда ли, что сотрудникам магазина Depo в Таллинне запретили говорить по-русски?(45)
25 августа в группе „Таллиннцы“ на Facebook, насчитывающей более 52 000 участников, появилось сообщение о вступлении в силу новых правил работы магазина Depo. Согласно этим изменениям, сотрудникам теперь запрещено общаться с покупателями на русском языке. Faktikontroll отправился в магазин и разобрался, правда ли это.
Что проверяем?
„Кто уже сталкивался с обслуживанием в Depo? Сотрудники по новым правилам не обслуживают клиентов на Русском говорящих. Т.е. обслуживают, но не говорят на Русском. Обслуживание только на Эстонском и плохом Английском. Считаю это не допустимо и противозаконно, так как это ущемление прав Русскоговорящих . Чувствую лишаться они многих клиентов. Что думаете?“
А вот так выглядел этот пост в день публикации этого разбора:
Как обстоят дела на самом деле?
Чтобы проверить это утверждение, Faktikontroll в порядке эксперимента позвонил в службу поддержки Depo и на русском языке спросил, как найти звонок для велосипеда в интернет-магазине Depo.
В ответ прозвучало „tere“ на эстонском языке, но уже со следующего предложения разговор продолжился на русском. Во время разговора нас перенаправили к другому оператору, и тот также заговорил с нами на русском языке. Мы прилагаем полную расшифровку разговора::
Оператор 1: Depo info siinpool. Tere!
Faktikontroll (FK:) Здравствуйте! Я бы хотела узнать, можно ли у вас на сайте купить велосипедный звонок?
Оператор 1: А на сайте он есть?
FK: Вот я и не знаю, я хотела узнать, продаёте ли вы их вообще.
Оператор 1: Вообще, должны быть. Я могу вас соединить с отделом и тогда вам точно скажут, есть он у нас или нет.
FK: Да, спасибо.
Оператор 2: Алло.
FK: Здравствуйте! Я хотела бы узнать, продаёте ли вы онлайн велосипедные звонки.
Оператор 2: Вы заказать хотите?
FK: Да, онлайн.
Оператор 2: Зайдите в интернет-магазин и посмотрите, что там есть в наличии.
FK: Просто я не могу найти.
Оператор 2: Секундочку.. Получается заходите в „jalgrattakaubad“, „jalgrattad ja tarvikud“, потом идёте где „hooldus- ja remonditarvikud“, и тогда там будут „kellad“.
FK: Да, большое спасибо, всего хорошего!
Затем мы отправились в магазин Depo Veskiposti, чтобы попытаться пообщаться с персоналом на русском языке. Все шесть работников зала и один кассир, с которыми мы общались, сначала сказали „tere“ на эстонском языке, а затем перешли на русский. Точно так же, как и сотрудники на стойке информационного обслуживания клиентов.
Мы расспросили сотрудников сервисной службы о велосипедных звонках, удлинителях, лампочках и кофейных капсулах. Также мы спросили троих из них о якобы новых языковых правилах и о том, запрещено ли им разговаривать с клиентами на русском языке. Мы приводим полный текст беседы:
Faktikontroll (FK): Здравствуйте!
Сотрудник 1: Tere!
FK: У меня вопрос – где я могу найти удлинительный провод?
Сотрудник 1: Удлинитель? А вот, где „lambid“ написано наверху. Там они в торце, удлинители разные.
FK: Хорошо, спасибо! У меня ещё один вопрос. В соцмедиа сейчас пишут, что у вас запретили общаться с клиентами на русском языке.
Сотрудник 1: Ну вот я с вами разговариваю…
FK: Вот я и хотела узнать, есть ли такие правила или что-то…
Сотрудник 1: Нет. Просто было небольшое недопонимание, ошибка перевода и всё.
Сотрудник 3: Это было вырвано из контекста, как сейчас любят говорить.
FK: Что именно?
Сотрудник 2: Всех клиентов обслуживаем на удобных для них языках.
Сотрудник 1: Да, то есть мы здороваться должны на эстонском и если вы переходите на русский, значит, мы тоже переходим на русский.
Сотрудник 2: Смотрите, на скольких языках мы можем с вами говорить. (Указывает на бейдж на своей униформе, на котором отмечены 4 языка).
FK: Отлично, понятно.
Сотрудник 1: Не-не, приходите. Обслужим. На каком вам будет удобней, на том языке и будем разговаривать.
FK: Хорошо!
Сотрудник 3: You are welcome!
FK: Спасибо большое, до свидания!
Таким образом, при общении с персоналом мы выяснили, что в магазинах Depo клиентов по-прежнему обслуживают на удобном для них языке, и лишь приветствуют в обязательном порядке на эстонском. Говорить по-русски не возбраняется.
„В Depo существует стандарт обслуживания клиентов, который предусматривает, что разговор с покупателем начинается на национальном языке. Если клиент не понимает национального языка, продавец переходит на более удобный для него язык, при условии, что продавец владеет этим языком“, - заявил Faktikontroll Римантс Юганс, директор по маркетингу компании Depo.
Итог: Неправда