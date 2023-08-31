Правда ли, что сотрудникам магазина Depo в Таллинне запретили говорить по-русски?

Что проверяем?

„Кто уже сталкивался с обслуживанием в Depo? Сотрудники по новым правилам не обслуживают клиентов на Русском говорящих. Т.е. обслуживают, но не говорят на Русском. Обслуживание только на Эстонском и плохом Английском. Считаю это не допустимо и противозаконно, так как это ущемление прав Русскоговорящих . Чувствую лишаться они многих клиентов. Что думаете?“

А вот так выглядел этот пост в день публикации этого разбора:

Статистика реакций Согласно внутренней статистике Facebook, пост увидело больше 70 000 человек. Репостов: 67 Комментариев: 1100 Лайков: 440

Как обстоят дела на самом деле?

Чтобы проверить это утверждение, Faktikontroll в порядке эксперимента позвонил в службу поддержки Depo и на русском языке спросил, как найти звонок для велосипеда в интернет-магазине Depo.

В ответ прозвучало „tere“ на эстонском языке, но уже со следующего предложения разговор продолжился на русском. Во время разговора нас перенаправили к другому оператору, и тот также заговорил с нами на русском языке. Мы прилагаем полную расшифровку разговора::

Оператор 1: Depo info siinpool. Tere!

Faktikontroll (FK:) Здравствуйте! Я бы хотела узнать, можно ли у вас на сайте купить велосипедный звонок?

Оператор 1: А на сайте он есть?

FK: Вот я и не знаю, я хотела узнать, продаёте ли вы их вообще.

Оператор 1: Вообще, должны быть. Я могу вас соединить с отделом и тогда вам точно скажут, есть он у нас или нет.

FK: Да, спасибо.

Оператор 2: Алло.

FK: Здравствуйте! Я хотела бы узнать, продаёте ли вы онлайн велосипедные звонки.

Оператор 2: Вы заказать хотите?

FK: Да, онлайн.

Оператор 2: Зайдите в интернет-магазин и посмотрите, что там есть в наличии.

FK: Просто я не могу найти.

Оператор 2: Секундочку.. Получается заходите в „jalgrattakaubad“, „jalgrattad ja tarvikud“, потом идёте где „hooldus- ja remonditarvikud“, и тогда там будут „kellad“.

FK: Да, большое спасибо, всего хорошего!