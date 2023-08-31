Рубиалес отправил в ФИФА видео из автобуса сборной Испании, где футболистки с улыбкой обсуждали поцелуй

Испанский журналист Альвисе Перес выложил видео из автобуса женской сборной Испании после победы команды на чемпионате мира по футболу в Австралии.

На видео футболистка сборной Испании Дженнифер Эрмосо со смехом показывает партнерам по сборной изображение, где ее поцелуй с главой Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луисом Рубиалесом сравнивается с поцелуем вратаря сборной Испании Икера Касильеса и его подруги Сары Карбонеро во время чемпионата мира 2010 года.

Через некоторое время в автобус вошел сам Рубиалес, и футболистки начали кричать слова „президент“ и „целуй“. В ответ на это глава RFEF сказал: „Прекратите, мне стыдно“.

„Давайте начнем, Дженни.

1. Почему ты хвасталась перед другими футболистками и со смехом позировала с мемом о твоем поцелуе с Рубиалесом?

2. Почему все твои партнерши по команде, которые сейчас в шоке, кричали вместе с тобой Рубиалесу „пусть поцелуются“ в автобусе после того, как увидели этот „поцелуй“?

3. Почему вы в автобусе „в шутку“ попросили Рубиалеса поцеловаться и рассмеялись, когда Луис сказал „нет, мне стыдно“?

Я не хочу, чтобы ты „говорила правду“, потому что Испания уже знает ее сегодня. Я хочу, чтобы ты отправилась в тюрьму“, – написал журналист Альвисе Перес в соцсетях. Об этом сообщает „sports“.

Отправленным видео в ФИФА Рубиалес пытается показать, что изначальная реакция Эрмосо противоречит последующим.

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