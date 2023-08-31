Эстонский Экспресс
31.08.2023, 18:49

Дорогая еда, крушение Nordica, судьба тоннеля Таллинн-Хельсинки и островов-казино, общага в Тарту, эстонские бабушки в TikTok. Новый номер „Эстонского Экспресса“ уже в продаже!

 
ФОТО: Kollaaz

В продаже появился новый номер ежемесячной газеты „Эстонский Экспресс“, в котором на русском языке опубликованы лучшие истории от журналистов Eesti Ekspress, Eesti Päevaleht, Maaleht и RusDelfi.

Читайте в новом номере:

  • Муж Каи Каллас и бизнес в России: с чем связан главный скандал лета?

  • Почему в Эстонии такая дорогая еда?

  • Невероятная история крушения Nordica

  • На что жалуются солдаты-срочники?

  • Жертва изнасилования: „Справедливости нет, преступники свободно разгуливают по улицам“

  • 10 мегапроектов, которые так не построили в Эстонии

  • Как эстонские бабушки завоевывают ТикТок

  • Что творилось в легендарной общаге в Тарту?

  • „Я люблю шоколад, виски и северных мужчин!“ Прощай, легендарная Ита Эвер!

и многое другое.

Новый номер „Эстонского Экспресса“ ищите в продаже в магазинах Maxima, Prisma, Selver, Coop Maksimarket и Hyper Rimi по всей Эстонии или заказывайте на sirvi.eu.

Закажите бесплатно следующий номер газеты с доставкой на дом ЗДЕСЬ.

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