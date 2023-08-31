Дорогая еда, крушение Nordica, судьба тоннеля Таллинн-Хельсинки и островов-казино, общага в Тарту, эстонские бабушки в TikTok. Новый номер „Эстонского Экспресса“ уже в продаже!
В продаже появился новый номер ежемесячной газеты „Эстонский Экспресс“, в котором на русском языке опубликованы лучшие истории от журналистов Eesti Ekspress, Eesti Päevaleht, Maaleht и RusDelfi.
Читайте в новом номере:
Муж Каи Каллас и бизнес в России: с чем связан главный скандал лета?
Почему в Эстонии такая дорогая еда?
Невероятная история крушения Nordica
На что жалуются солдаты-срочники?
Жертва изнасилования: „Справедливости нет, преступники свободно разгуливают по улицам“
10 мегапроектов, которые так не построили в Эстонии
Как эстонские бабушки завоевывают ТикТок
Что творилось в легендарной общаге в Тарту?
„Я люблю шоколад, виски и северных мужчин!“ Прощай, легендарная Ита Эвер!
и многое другое.
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