МНЕНИЕ | Сайковский: „Лишение россиян избирательных прав не противоречит международному законодательству“

Проблема возникла в виде бермудского треугольника: местные русские растерялись в начале девяностых, почувствовав себя беззащитными после восстановления независимости, эстонское общество и власть не рассчитывали на нынешнее количество „россиян“ в стране и недостаточно серьезно отнеслись к принципиальному решению о возможности голосовать гражданам третьих стран. При этом многим казалось, что решение временное и его можно будет легко изменить. Но оказалось все иначе, в соответствии с принципом – самое постоянное это временное, пишет публицист Валерий Сайковский.