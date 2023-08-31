МНЕНИЕ | Сайковский: „Лишение россиян избирательных прав не противоречит международному законодательству“(33)
Проблема возникла в виде бермудского треугольника: местные русские растерялись в начале девяностых, почувствовав себя беззащитными после восстановления независимости, эстонское общество и власть не рассчитывали на нынешнее количество „россиян“ в стране и недостаточно серьезно отнеслись к принципиальному решению о возможности голосовать гражданам третьих стран. При этом многим казалось, что решение временное и его можно будет легко изменить. Но оказалось все иначе, в соответствии с принципом – самое постоянное это временное, пишет публицист Валерий Сайковский.
С самого начала над всей проблемой витает далекое от логичности решение многих местных русских „отомстить“ эстонскому государству за нежелание автоматически дать гражданство по нулевому варианту в начале 90-х на фоне запредельных иллюзий о возможностях России по поводу защиты своих соотечественников. Попутно замечу, что краеугольный камень этой проблемы – обещание ведущих деятелей Народного фронта и Эдгара Сависаара в конце 80-х нулевого варианта гражданства. Позже Большой Эдгар сделал главным элементом политической деятельности принцип – обещать то, что понравится русскому избирателю, а потом назвать другие партии виновными в сохранении проблем избирателей Центристской партии.