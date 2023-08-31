Мнение
31.08.2023, 12:31

МНЕНИЕ | Сайковский: „Лишение россиян избирательных прав не противоречит международному законодательству“

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Валерий Сайковский
публицист
Российский паспорт
Российский паспорт
ФОТО: Delfi Meedia

Проблема возникла в виде бермудского треугольника: местные русские растерялись в начале девяностых, почувствовав себя беззащитными после восстановления независимости, эстонское общество и власть не рассчитывали на нынешнее количество „россиян“ в стране и недостаточно серьезно отнеслись к принципиальному решению о возможности голосовать гражданам третьих стран. При этом многим казалось, что решение временное и его можно будет легко изменить. Но оказалось все иначе, в соответствии с принципом – самое постоянное это временное, пишет публицист Валерий Сайковский.

С самого начала над всей проблемой витает далекое от логичности решение многих местных русских „отомстить“ эстонскому государству за нежелание автоматически дать гражданство по нулевому варианту в начале 90-х на фоне запредельных иллюзий о возможностях России по поводу защиты своих соотечественников. Попутно замечу, что краеугольный камень этой проблемы – обещание ведущих деятелей Народного фронта и Эдгара Сависаара в конце 80-х нулевого варианта гражданства. Позже Большой Эдгар сделал главным элементом политической деятельности принцип – обещать то, что понравится русскому избирателю, а потом назвать другие партии виновными в сохранении проблем избирателей Центристской партии.

Отдельного психологического исследования заслуживает то, как местные „россияне“ в таком существенном количестве (84 тыс. чел, 6% от населения Эстонии) сделали странный выбор в пользу гражданства РФ, решив, что это означает лишь права - возможность быстрого перемещения из Эстонии через восточную границу вплоть до окончательного переезда, помощь при возникновении консульских и иных проблем за границей.

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