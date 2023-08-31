Жеребьевка ЛЧ: „Бавария“ сыграет с „МЮ“, „Реал“ сразиться с „Наполи“, а „ПСЖ“ попала в „группу смерти“ с „Миланом“

На групповой стадии турнира примут участие 32 команды.

Группа A: „Бавария“, „Манчестер Юнайтед“, „Копенгаген“, „Галатасарай“;

Группа B: „Севилья“, „Арсенал“, ПСВ, „Ланс“;

Группа C: „Наполи“, „Реал“, „Брага“, „Унион“ Берлин;

Группа D: „Бенфика“, „Интер“, „Ред Булл Зальцбург“, „Реал Сосьедад“;

Группа E: „Фейеноорд“, „Атлетико“, „Лацио“, „Селтик“;

Группа F: „ПСЖ“, „Боруссия“ Дортмунд, „Милан“, „Ньюкасл“;

Группа G: „Манчестер Сити“, „РБ Лейпциг“, „Црвена Звезда“, „Янг Бойз“;

Группа H: „Барселона“, „Порту“, „Шахтер“, „Антверпен“.

По две лучшие команды из каждой группы выйдут в 1/8 финала. Команды, которые займут третьи места, перейдут в стыковые матчи Лиги Европы УЕФА. Они поспорят за путевки в 1/8 финала с командами, занявшими вторые места в группах Лиги Европы.

Новый формат ЛЧ

Сегодняшняя жеребьёвка, скорее всего, станет последней в таком формате. Со следующего сезона в ЛЧ будут участвовать не 32, а 36 команд и они будут играть в одной общей группе.

Восемь лучших команд общего этапа напрямую выйдут в 1/8 финала. Те, кто займет места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за право присоединиться в 1/8 финала к восьми сильнейшим.

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