ЕС требует убрать из Беларуси наемников „Вагнера“. Польша, Литва и Латвия готовы полностью закрыть границы

Что известно о ЧВК „Вагнер“ в Беларуси?

Наемники из ЧВК „Вагнер“ оказались в Беларуси сразу после мятежа Евгения Пригожина 23–24 июня 2023 года. Это был результат договоренности между Владимиром Путиным, Пригожиным и неожиданным посредником в лице Александра Лукашенко.

Точное число наемников на территории Беларуси официально не называлось, близкий к ЧВК телеграм-канал Grey Zone утверждал, что в страну вошли 7 тысяч наемников. Им выделили место под палаточный лагерь на месте заброшенной военной части рядом с населенным пунктом Осиповичи примерно в 100 км к юго-востоку от Минска.

По данным „Радио Свобода“ (признано в России „иностранным агентом“), которое проанализировало спутниковые снимки местности, сейчас в лагере около 170 палаток вместимостью по 20 человек каждая. То есть в лагере могут находиться порядка 3 тыс. человек.

Евгений Пригожин и фактический руководитель „Вагнера“ Дмитрий Уткин погибли в авиакатастрофе 23 августа. 25 августа Александр Лукашенко сообщил, что „„Вагнер“ жил, „Вагнер“ жив и „Вагнер“ будет жить в Беларуси, как бы кому-то это ни не хотелось“. Он даже добавил, что число наемников в стране может в ближайшие дни вырасти до 10 тыс. человек.

По данным на 30 августа, увеличения числа бойцов ЧВК в Беларуси не зафиксировано.

Угрожала ли ЧВК „Вагнер“ европейским странам?

Прямой и явной угрозы граничащим с Беларусью Польше, Литве и Латвии от бойцов ЧВК не было. Но с самого начала своего пребывания в Беларуси они стали дестабилизирующим фактором для стран ЕС.

„Принято решение, что мы будем находиться в Беларуси какое-то время. За это время, я уверен, мы сделаем белорусскую армию второй армией в мире, а если нужно, вступимся за них, если это потребуется“, — говорил Евгений Пригожин, выступая перед прибывшими в Беларусь бойцами (запись появилась в связанных с ним телеграм-каналах 19 июля).