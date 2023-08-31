ФОТО И ВИДЕО | Эротичная цена на сахар: 69 центов в открывшемся Lidl в Нарве

Уже через 10 минут после открытия можно было увидеть довольных покупателей, которые вывозили тележки с сахаром из магазина.

В день открытия для всех посетителей Lidl приготовил специальные предложения, сюрпризы и розыгрыши призов, а в честь начала первого учебного года для всех нарвских школьников, поступающих в первый класс, – подарки.

Компания Lidl Estonia инвестировала в строительство нового магазина в Нарве около 8 млн евро, часть этих денег вложили в озеленение и улучшение инфраструктуры прилегающей территории. Рядом с торговым помещением компания сделала парковку на 127 мест, из которых три предназначены для людей с ограниченными возможностями передвижения и три – для семей. Также Lidl не забыл о велосипедистах – для них организовали 10 парковочных мест.

По словам регионального управляющего Ида-Вирумаа Яны Борошневой, новый магазин Lidl ориентирован на район „Ореховой горки“, чтобы предложить его жителям самые низкие цены и конкурировать с другими магазинами, расположенными рядом. „Перед открытием мы разослали брошюры, чтобы жители района могли посмотреть, что мы будем предлагать“, – рассказала Борошнева. С продавцами сложности не было, весь штат сотрудников магазина укомплектован.

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