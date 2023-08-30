ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (553-й день) | Беспилотники ударили по семи российским регионам. Идут ожесточенные бои за Вербовое
Подводим итоги еще одного дня войны.
Семь российских регионов и аннексированный Севастополь подверглись нападению боевых беспилотников. Самая мощная атака пришлась на Псковский аэропорт.
В результате ночного удара беспилотников по аэродрому в Пскове повреждены четыре самолета Ил-76. На военно-гражданском аэродроме „Кресты“, который также называется международным аэропортом, базируется, по открытым данным, полк военно-транспортной авиации России. По сообщению Mash, один из БПЛА попал в топливозаправочный комплекс на территории аэропорта, зарево пожара видно издалека. Взрывы начались в половине двенадцатого и продолжались более часа.
Министр обороны Латвии Инара Мурниеце назвала абсурдной выдумкой предположения части российской блогосферы о том, что удар дронами по аэродрому в Пскове мог быть нанесен с территории Латвии „Утверждение о причастности Латвии к событиям вчерашней ночи в Пскове — абсурдное измышление, скорее всего, для того, чтобы отвлечь внимание российского населения от потерь российской армии на фронте, а также потерь внутри страны, когда уничтожается российская военная техника и инфраструктура“, — цитирует министра Мурниеце портал Delfi. Предположения о том, что удар по военно-гражданскому аэродрому в Пскове мог быть нанесен с территории Латвии или Эстонии, а не из Украины, некоторые z-блогеры начали высказывать практически сразу после удара, который был нанесен незадолго до полуночи с 29 на 30 августа. Эти предположения не основаны ни на чем, кроме того факта, что Псков находится в 40-60 км от границ Эстонии и Латвии, тогда как ближайшая точка территории Украины расположена примерно в 700 км от него.
Беспилотный летательный аппарат обнаружен на пути к Москве и уничтожен в Рузском районе Московской области, заявил мэр российской столицы Сергей Собянин. По предварительным данным, никто не ранен, добавил он.
Губернатор Орловской области Андрей Клычков написал в Telegram-канале, что над территорией региона этой ночью были сбиты 2 украинских беспилотника.
Два БПЛА уничтожены в Калужской области и два - в Рязанской, пишет Министерство обороны РФ в Telegram-канале. Власти Калужской области привели подробности ночной атаки беспилотников. При уничтожении дрона в Сухиничском районе никто не пострадал, повреждено остекление одного жилого дома, рассказал губернатор региона Владислав Шапша. В Дзержинском районе БПЛА попал в пустой резервуар для хранения нефтепродуктов, добавил он. В результате произошло возгорание, однако огонь удалось быстро потушить, пострадавших нет, объяснил Шапша.
Силы Черноморского флота РФ отражают атаки беспилотников с моря в районе Севастопольской бухты, заявил ночью „губернатор“ аннексированного Севастополя Михаил Развожаев.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о попытке атаковать телевышку в Брянске двумя дронами. „Пострадавших и разрушений нет. Возгорание на месте сбитых беспилотников ликвидировано“, - написал чиновник в своем телеграм-канале. Здание управления Следственного комитета по Брянской области частично пострадало после уничтожения беспилотников над Брянском, сообщила пресс-служба городской администрации в своем телеграм-канале. По данным региональных властей, в ночь на среду над Брянском силами ПВО были сбиты шесть БПЛА самолетного типа.
В Шевченковском районе Киева в результате падения обломков выпущенных по столице ракет на территорию предприятия, по предварительным данным, погибли 2 человека, заявил руководитель городской военной администрации Сергей Попко. Еще один человек получил ранения, с ним работают врачи, добавил Попко. Ночная атака стала самой мощной с весны, Россия применила ударные БПЛА и ракеты, уточнил глава городской администрации. В то же время мэр столицы Виталий Кличко сообщил о 2 погибших и 2 пострадавших.
Украинская ПВО за прошедшую ночь всего сбила 28 российских ракет и 15 из 16 ударных беспилотников, сообщил генерал Валерий Залужный. В небе над Черным морем этой ночью силы ПВО сбили 8 российских крылатых ракет, которые летели на Одесскую область, сообщил в свою очередь глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер. По его словам, попаданий и разрушений нет.
По информации Telegram-канала Baza, четыре катера с десантом ВСУ пытались высадиться в Крыму поздним вечером 29 августа.
„По данным „Базы“, четыре надводные цели засекли в 100 километрах от Крыма около 23 часов 29 августа. Через 45 минут цели были примерно в 60-70 километрах от береговой линии, - говорится в посте. - С военного аэродрома в Крыму вылетел самолет ВКС и нанес удар по катерам. После этого катера развернулись и начали уходить в направлении острова Змеиный“.
Между тем Минобороны РФ опубликовало следующее заявление: „30 августа 2023 года, восточнее острова Змеиный в акватории Черного моря, экипажем самолета Су-30 морской авиации был уничтожен быстроходный военный катер ВСУ с экипажем“.
Украинские войска продвинулись в районе Бахмута в Донецкой области и в районе села Работино на западе Запорожской области, пишет американский Институт изучения войны (ISW) в очередной сводке. Аналитики изучили сообщения Генштаба ВСУ, указавшего на наступательные операции украинских сил на Бахмутском и Мелитопольском направлениях. Кроме того, ВСУ могут перебросить больше войск в район Работино и получат больше возможностей для маневра, отметил официальный представитель оперативно-стратегической группировки войск „Таврия“.
Принудительная эвакуация детей объявлена в пяти населенных пунктах Запорожской области, расположенных вблизи районов ведения боевых действий. Как сообщило Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, речь идет о городе Гуляйполе, поселке городского типа Степногорске, а также селах Преображенка, Егоровка и Новопавловка. Оттуда будут принудительно эвакуированы 54 ребенка и 67 членов семей или других законных представителей. Кроме детей, обязательная эвакуация будет также касаться маломобильных лиц.
Неофициальные свидетельства с обеих сторон указывают на то, что украинская армия атаковала российские позиции в селе Вербовое, соседнем с недавно освобожденным Работином. Оба села составляли важные узлы российской линии обороны. О полном взятии Вербового не сообщалось ни официально, ни неофициально. Спутники фиксируют в селе свежие пожары, что может быть следствием обстрелов.
Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) пересекли главную линию российской обороны на юге страны, пишет в среду, 30 августа, немецкое издание Bild. По его данным, ВСУ удалось прорваться через возведенные российскими силами фортификационные сооружения, известные как „линия Суровикина“ - по фамилии экс-командующего российской группировкой в Украине Сергея Суровикина. Военный корреспондент Bild Юлиан Рёпке опубликовал в сети микроблогов X (бывший Twitter) спутниковые снимки, подтвержденные геолокацией, и указал, что ВСУ прорвались за обширную сеть фортификационных сооружений на левобережье Днепра, состоящую из нескольких рубежей обороны - бетонных заграждений, траншей, минных полей, колючей проволоки и огневых позиций. По его данным, украинские войска приближаются к селу Вербовое Запорожской области.
Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель предложил министрам обороны стран ЕС в ближайшие месяцы обучить в дополнение к прежним планам еще 10 тысяч украинских солдат. Боррель сказал в среду после неформальной встречи министров обороны ЕС, что программа EU Military Assistance Mission, по которой страны ЕС должны были к новому году обучить 30 тысяч украинских военных, будет выполнена уже к концу октября. Сейчас обучение прошли уже 25 тысяч украинцев. Боррель также сообщил, что он предложил вниманию министров обороны пятилетний план программы военной помощи Евросоюза Украине, который лидеры стран ЕС в принципе одобрили на саммите в июне. Боррель предлагает, чтобы в рамках этого плана ЕС зарезервировал на военную помощь Украине в 2024–2027 гг. по 5 млрд евро в год.
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