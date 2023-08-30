ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (553-й день) | Беспилотники ударили по семи российским регионам. Идут ожесточенные бои за Вербовое

Министр обороны Латвии Инара Мурниеце назвала абсурдной выдумкой предположения части российской блогосферы о том, что удар дронами по аэродрому в Пскове мог быть нанесен с территории Латвии „Утверждение о причастности Латвии к событиям вчерашней ночи в Пскове — абсурдное измышление, скорее всего, для того, чтобы отвлечь внимание российского населения от потерь российской армии на фронте, а также потерь внутри страны, когда уничтожается российская военная техника и инфраструктура“, — цитирует министра Мурниеце портал Delfi. Предположения о том, что удар по военно-гражданскому аэродрому в Пскове мог быть нанесен с территории Латвии или Эстонии, а не из Украины, некоторые z-блогеры начали высказывать практически сразу после удара, который был нанесен незадолго до полуночи с 29 на 30 августа. Эти предположения не основаны ни на чем, кроме того факта, что Псков находится в 40-60 км от границ Эстонии и Латвии, тогда как ближайшая точка территории Украины расположена примерно в 700 км от него.