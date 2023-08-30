В Африке восьмой переворот за четыре года. Почему они происходят так часто?

Пауэлл считает, что это неудивительно, учитывая нестабильность, с которой столкнулись многие страны в годы после обретения независимости: „В африканских странах существовали условия, типичные для переворотов, такие как бедность и низкие экономические показатели. Когда в стране происходит один переворот, это часто является означает, что и следующий не за горами“.

Общее число попыток государственного переворота в Африке в период с 1960 по 2000 год составляло в среднем около четырех в год.

„Лидеры переворотов почти всегда отрицают, что их действия были переворотом, пытаясь выглядеть легитимными“, – отмечает Пауэлл.

В апреле 2021 года после смерти лидера Чада Идрисса Деби армия назначила его сына временным президентом, он возглавил переходный военный совет. Его противники назвали это „династическим переворотом“.

В 2017 году в Зимбабве в результате военного переворота закончилось 37-летнее правление Роберта Мугабе . Однако один из лидеров, генерал-майор Сибусисо Мойо, выступая по телевидению, категорически отрицал, что это был военный переворот.

Иногда участники переворота отрицают, что это именно переворот.

В исследовании двух американских ученых, Джонатана Пауэлла и Клейтона Тайна , было выявлено более 200 таких попыток в Африке, начиная с 1950-х годов.

Переворот можно определить как незаконную и открытую попытку военных или гражданских чиновников сместить действующих лидеров.

Как отмечает корреспондент Би-би-си в Найроби Питер Мваи , военные перевороты стали обычным явлением в некоторых регионах Африки в течение десятилетий после обретения независимости. Затем наступил период относительной стабильности, но сейчас их число вновь растет.

В 2021 году в Африке было шесть попыток переворота, четыре из которых были успешными.

В 2022 году произошли два переворота в Буркина-Фасо , а также неудачные попытки переворота в Гвинее-Бисау, Гамбии и островном государстве Сан-Томе и Принсипи.

Всего месяц назад военный переворот произошел в Нигер е.

В случае успеха переворот станет восьмым по счету в Западной и Центральной Африке с 2020 года.

В начале XXI века число переворотов снизилось, но в последние годы вновь выросло.

В 2020 году произошел всего один переворот (в Мали).

В 2021 году – уже пять (в Чаде, Мали, Гвинее, Судане и Нигере).

В 2022 году также было пять попыток, причем две из них – обе в Буркина-Фасо – увенчались успехом.

Ндубуиси Кристиан Ани из Университета Квазулу-Натал считает, что народные восстания против диктаторов, долгое время находившихся у власти, привели к увеличению числа переворотов в Африке.

„Хотя народные восстания легитимны и возглавляются народом, их успех часто определяется решениями, принимаемыми военными“, – говорит он.

Камисса Камара, бывший министр иностранных дел Мали, считает, что существует мало убедительных аргументов, которые полностью объясняют, почему в Сахеле, обширном полузасушливом регионе между пустыней Сахара на севере и тропическими саваннами на юге, в последние годы происходит так много переворотов, вплоть до того, что за регионом закрепилось название „пояс переворотов“.

„Абсолютно справедливо эмпирически утверждать, что этот регион сейчас является мировой столицей переворотов“, – говорит Пауэлл.

„Это очень разные страны. Их вооруженные силы не очень-то общаются друг с другом. Да, некоторые вопросы геополитики, безопасности и культуры схожи. Но универсального обоснования не существует“, – говорит Камара, в настоящее время – старший советник по Африке в американском Институте мира.

Однако Камара, как и Фатай Алли, эксперт по вопросам безопасности в Западной Африке из Великобритании, бывший нигерийский военный, а ныне – научный сотрудник Портсмутского университета, считает, что сохранение политического, экономического и культурного присутствия Франции в регионе, несомненно, является одним из факторов, объясняющих количество военных переворотов.

В целом Африка пережила больше переворотов, чем любой другой континент. Из 18 переворотов, зарегистрированных в мире с 2017 года, все, кроме одного – в Мьянме в 2021 году, – произошли в Африке.