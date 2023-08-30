„Война отняла у меня „Что? Где? Когда?“, но не Высоцкого“. Исповедь женщины, любившей все русское(12)
Линда — нетипичная латышка. В ее окружении всегда было много русских — от ребят во дворе в детстве до поклонников ее любимых книг и сериалов, онлайн-знакомство, с которыми переросло в крепкую дружбу. Она слушала русские песни, любила ездить в Москву и очень верила в дружбу народов, а в какой-то период жизни даже праздновала 9 мая. О том, как менялись ее взгляды и что она чувствует из-за войны, „отмены“ русской культуры и роста националистических настроений в Латвии, она предложила рассказать латвийскому порталу Delfi сама.
Линда написала мне после того, как вышел материал моей коллеги „Как я стала латышкой“: „Хочешь, я дам тебе анонимное интервью? Как латышка, которая все время тусовалась с русскими, ездила в Россию, читала русские книги, слушала русские песни. Про то, как я ощущаю себя сейчас и что думаю обо всем происходящем. А то я боюсь что-то писать в фейсбуке и все время молчу. Мое мнение никому не нравится. Не хочу, чтобы одни старые друзья писали, что я латышская нацистка, а другие — что я продалась Кремлю“.