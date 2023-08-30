„Война отняла у меня „Что? Где? Когда?“, но не Высоцкого“. Исповедь женщины, любившей все русское

Линда написала мне после того, как вышел материал моей коллеги „Как я стала латышкой“: „Хочешь, я дам тебе анонимное интервью? Как латышка, которая все время тусовалась с русскими, ездила в Россию, читала русские книги, слушала русские песни. Про то, как я ощущаю себя сейчас и что думаю обо всем происходящем. А то я боюсь что-то писать в фейсбуке и все время молчу. Мое мнение никому не нравится. Не хочу, чтобы одни старые друзья писали, что я латышская нацистка, а другие — что я продалась Кремлю“.