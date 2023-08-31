„Вести боевые действия и не ждать, что будут бить в ответ, - мягко говоря, незрело“: как псковичи отреагировали на ночную атаку

Пскович Андрей живет в районе вокзала, поэтому об атаке узнал одним из первых.

„Вечером в 23:30 начали раздаваться взрывы в районе аэропорта. После первого взрыва была пауза минуты в две. Потом второй и третий взрывы практически сразу. И появилось зарево. После этого еще два взрыва, и огонь начал подниматься над кронами деревьев“, - рассказывает Андрей.

После этого, по его словам, начали раздаваться звуки автоматных очередей. Были видны летящие в небо с земли трассеры. После этого - еще два взрыва. После 00:10 взрывы прекратились, но стрельба слышалась до 4-5 утра.

Несмотря на то, что ранее Псков ни разу не был атакован дронами, о том, что прилетели именно беспилотники, Андрей догадался сразу: „Достаточно было звуков, было максимально понятно. Тем более, весь город в курсе, что это - военный объект. Вести боевые действия и не предполагать, что противоположная сторона будет бить в ответ, - это, мягко говоря, незрело. Военный аэродром Пскова достаточно известный объект. И, полагаю, он считался целью для определенных служб враждебных государств. Кроме того, есть дивизия, которая, очевидно, ассоциируется с городом“.

После сообщений об атаке в местных пабликах ВКонтакте люди стали пытаться выяснить, где находятся бомбоубежища. Также оказалось, что администраторы некоторых групп удалили записи с фото и видео атаки.

Позже губернатор Псковской области Михаил Ведерников объявил, что военно-гражданский аэропорт в Пскове атаковали беспилотники.

„Минобороны в Псковском аэропорту отражает атаку беспилотников […] По предварительной информации, жертв нет. Масштаб разрушений уточняется“, — написал губернатор.

Агентство ТАСС сообщило со ссылкой на экстренные службы, что на аэродроме повреждены четыре военно-транспортных самолета Ил-76.

Сегодня псковский аэропорт возобновил свою работу.

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