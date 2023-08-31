Нарвский ресторан, в котором обедала президент Эстонии, выставили на продажу

Паб продается „под ключ“ вместе со всей мебелью и техникой. „Приезжайте и воплощайте свою мечту в реальность в собственном ресторанчике в Нарве, городе, который является городом возможностей уже сегодня“, - пишет Меэсак.

На вопрос о причинах продажи Мярт отвечает, что его к этому шагу подтолкнули состояние экономики, закрытие российской границы, его собственная нехватка времени и нежелание работать удаленно. „Безусловно, собственник должен постоянно присутствовать, как я это делал в самом начале“, - сказал он RusDelfi.

По словам Мярта, пять лет назад он создал в Нарве нечто новое - ресторан, который объединил вокруг себя много постоянных клиентов, но жизнь вносит свои коррективы. Меэсак планирует продолжать работать в той же сфере, поскольку владеет одноименным пабом в Тарту. „Нарва, безусловно, останется в моем сердце, воспоминания о последних пяти годах у меня только положительные“, - говорит Меэсак.

Ирландский паб стал для многих нарвитян любимым местом. В нем, кстати, можно легко услышать эстонскую речь, чего не скажешь о большинстве нарвских ресторанов. Гостей города он тоже привлекает и кухней, и интерьером. В „Ирландский паб“ любят приходить бизнесмены, музыканты и политики - все чувствуют в нем какую-то приятную атмосферу. Обедала здесь и Керсти Кальюлайд.

О том, за какие деньги продается бизнес, Меэсак не сказал. „Вопросы цены мы всегда можем обсудить с заинтересованной стороной, а не через прессу, - прокомментировал он. - Скажем так, варианты могут быть разные, я не хочу в одночасье разбогатеть. Скорее, важен вариант, чтобы работа продолжилась в интересах паба“.

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