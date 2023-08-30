Нарвитян зовут выйти на пикет за отставку Каи Каллас и ее правительства

Нарвский отдел полиции согласовал и зарегистрировал пикет, который состоится 2 сентября в 11:00 в сквере у памятника Кересу. Проявил инициативу и написал ходатайство в полицию общественный деятель Нарвы Михаил Паншин, член правления Нарвского округа Центристской партии.

Паншин в фейсбуке провел опрос участников группы „Нарва - как она есть“ и спросил, надо ли проводить пикет за отставку Каи Каллас. Проголосовали на 30 августа 467 пользователей социальной сети. Из них более 320 подтвердили, что намерены прийти на такой пикет.

„Сколько людей в реале примут участие в мероприятии, увидим в субботу“, - написал Паншин в группе после получения подтверждения о возможности проведения пикета. „Любой, кто придет, сможет высказать свою точку зрения“, - добавил инициатор акции.

По словам Паншина, пикет необходимо было организовать для того, чтобы у жителей Нарвы была возможность высказать свое мнение открыто и прямо о политике, проводимой премьер-министром и ее правительством в Эстонии.

„Повышение налогов, отмена пособий многодетным семьям, отказ послаблений Нарве в связи с повышением стоимости отопления, и одновременно с этим муж Каллас ведет бизнес с Россией, получая хороший доход от него, - сказал Михаил Паншин RusDelfi, - это подло по отношению к своему народу и лицемерно“.

„Премьер-министр, уйдите в отставку, вы предали свою страну, вы не могли не знать, чем занимается и какой бизнес имеет ваш супруг, вы нам врете“, - заявил организатор пикета.

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