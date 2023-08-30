Стал известен состав сборной Эстонии по футболу на отборочные матчи ЧЕ против Швеции и Бельгии

Первый матч отбора чемпионата Европы состоится 9 сентября, когда сборная Эстонии сыграет со сборной Швеции на А. Ле Кок Арене. Матч между Бельгией и Эстонией пройдет 12 сентября на стадионе имени короля Бодуэна в Брюсселе. Viaplay покажет оба матча бесплатно.

„Сначала мы сыграем со Швецией. Я очень жду эту игру, так как говорят, что на игру уже продано 8000 билетов. Мы хотим сделать все возможное, чтобы зрителям было интересно. Мы с нетерпением ждем захватывающей игры, — сказал Хэберли. — По сравнению с Бельгией, Швеция ближе к нам по уровню. Что касается Бельгии, то у нас есть недавний опыт (20 июня Эстония проиграла им дома 0:3). Они действительно очень сильные“.