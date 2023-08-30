Стал известен состав сборной Эстонии по футболу на отборочные матчи ЧЕ против Швеции и Бельгии
В сентябре мужская сборная Эстонии по футболу проведет два отборочных матча чемпионата Европы против Швеции и Бельгии. Главный тренер Томас Хэберли объявил состав из 24 футболистов.
Из-за травм сборной не смогут помочь: Тайо Тенисте, Рауно Саппинен, Маркус Соометс, Эрко Йонне Тыугьяс и Марко Лукка. Максим Паскочий, напротив, вернулся в состав. Из нападающих был вызван Алекс Тамм, сыгравший пока один матч в составе сборной.
Первый матч отбора чемпионата Европы состоится 9 сентября, когда сборная Эстонии сыграет со сборной Швеции на А. Ле Кок Арене. Матч между Бельгией и Эстонией пройдет 12 сентября на стадионе имени короля Бодуэна в Брюсселе. Viaplay покажет оба матча бесплатно.
„Сначала мы сыграем со Швецией. Я очень жду эту игру, так как говорят, что на игру уже продано 8000 билетов. Мы хотим сделать все возможное, чтобы зрителям было интересно. Мы с нетерпением ждем захватывающей игры, — сказал Хэберли. — По сравнению с Бельгией, Швеция ближе к нам по уровню. Что касается Бельгии, то у нас есть недавний опыт (20 июня Эстония проиграла им дома 0:3). Они действительно очень сильные“.
Билеты на отборочный матч ЧЕ Эстония-Швеция можно приобрести в Piletilevi и на сайте Эстонского футбольного союза.
Состав сборной Эстонии на отборочные матчи чемпионата Европы в сентябре:
Вратари
Карл Якоб Хейн (13.04.2002) – Арсенал (Англия) 22/0
Матвей Игонен (02.10.1996) – Хебар (Болгария) 14/0
Карл Андре Валлнер(28.02.1998) – Левадия 1/0
Защитники
Кароль Метс (16.05.1993) – Санкт-Паули (Германия) 87/0
Кен Калласте (31.08.1988) – Флора 57/0
Йоонас Тамм (02.02.1992) – Ботев (Болгария) 53/4
Артур Пикк (05.03.1993) – Одра (Польша) 50/1
Никита Баранов (19.08.1992) – Пюник (Армения) 46/0
Мяртен Кууск (05.04.1996) – Уйпешт (Венгрия) 25/0
Максим Паскочи (19.01.2003) – Тоттенхэм Хотспур (Англия) 18/0
Расмус Пеэтсон (03.05.1995) – Левадия 8/1
Марккус Сеппик (16.04.2001) – Флора 0/0
Полузащитники и нападающие
Константин Васильев (16.08.1984) – Флора 151/26
Сергей Зенёв (20.04.1989) – Флора 106/17
Хенри Аниер (17.12.1990) – Ли Ман (Гонконг) 86/21
Хенрик Оямаа (20.05.1991) – Флора 60/1
Маттиас Кяйт (29.06.1998) – Рапид Бухарест (Румыния) 49/8
Мартин Миллер (25.09.1997) – Флора 26/2
Власий Синявский (27.11.1996) – Словацко (Чехия) 26/0
Эрик Сорга (08.07.1999) – Сумгаит (Азербайджан) 26/4
Маркус Поом (27.02.1999) – Шэмрок Роверс (Ирландия) 16/0
Георгий Тунёв (17.04.2001) – Пескара (Италия) 11/0
Рокко Роберт Шейн (14.07.2003) – Дордрехт (Нидерланды) 6/0
Алекс Тамм (24.07.2001) – Нымме Калью 1/0
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