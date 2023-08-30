Правда ли на видео показано, как Путин забыл, на какой руке носит часы?

22 августа по Сети разошлось короткое видео, на котором запечатлён эпизод одного из совещаний с участием Владимира Путина. Авторы многочисленных постов в социальных сетях и публикаций в СМИ утверждают: политик забыл, что не носит часы на левой руке, и попытался посмотреть на них время. Причём на записи в самом деле видно, будто бы российский президент поднёс к себе левую руку с согнутой кистью и посмотрел на неё.



Например, советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко (2,8 млн просмотров поста на момент написания этого разбора) написал в соцсети X (бывший Twitter): „Путин забыл, что носит часы на правой руке. Или это не Путин? Что происходит?“ Похожая реакция была у российского политика Любови Соболь (297 000 просмотров): „Как такое вообще можно объяснить? Он же реально всегда на правой руке часы носил“. Встречаются и публикации о наличии у президента двойников. К примеру, Twitter-аккаунт „Электрик-уралозавр“ (238 000 просмотров) прокомментировал популярный ролик так: „Когда двойник всю жизнь носил часы на левой руке, а по сценарию должен был надеть на правую“. А издание The Insider (286 000 просмотров) пошутило: „Новый клон осваивается в роли Путина“.



Российские сайты News.ru и „Главный региональный» назвали попавший на видео эпизод „курьёзным“. О том, как оконфузился российский президент, и о его возможной деменции написали украинские издания „Корреспондент», Obozrevatel, „24 канал», NV и „Цензор.нет». Рассказывая о том, как Путин забыл, на какой руке надеты его часы, экс-депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко на своём YouTube-канале „Дневник депутата“ (265 000 просмотров) напомнил, что недавно президент Франции Эмманюэль Макрон якобы пытался спрятать дорогие часы во время интервью — „Проверено“ уже опровергало ту историю. Посты о якобы оплошности Путина также встречаются во „ВКонтакте», TikTok, Facebook и Telegram — например, в каналах украинских блогеров и журналистов, среди которых Анатолий Шарий (837 000 просмотров), Сергей Стерненко (266 000), Юрий Бутусов (143 000) и Андрей Цаплиенко (128 000).