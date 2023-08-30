Правда ли на видео показано, как Путин забыл, на какой руке носит часы?
22 августа по Сети разошлось короткое видео, на котором запечатлён эпизод одного из совещаний с участием Владимира Путина. Авторы многочисленных постов в социальных сетях и публикаций в СМИ утверждают: политик забыл, что не носит часы на левой руке, и попытался посмотреть на них время. Причём на записи в самом деле видно, будто бы российский президент поднёс к себе левую руку с согнутой кистью и посмотрел на неё.
Например, советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко (2,8 млн просмотров поста на момент написания этого разбора) написал в соцсети X (бывший Twitter): „Путин забыл, что носит часы на правой руке. Или это не Путин? Что происходит?“ Похожая реакция была у российского политика Любови Соболь (297 000 просмотров): „Как такое вообще можно объяснить? Он же реально всегда на правой руке часы носил“. Встречаются и публикации о наличии у президента двойников. К примеру, Twitter-аккаунт „Электрик-уралозавр“ (238 000 просмотров) прокомментировал популярный ролик так: „Когда двойник всю жизнь носил часы на левой руке, а по сценарию должен был надеть на правую“. А издание The Insider (286 000 просмотров) пошутило: „Новый клон осваивается в роли Путина“.
Российские сайты News.ru и „Главный региональный» назвали попавший на видео эпизод „курьёзным“. О том, как оконфузился российский президент, и о его возможной деменции написали украинские издания „Корреспондент», Obozrevatel, „24 канал», NV и „Цензор.нет». Рассказывая о том, как Путин забыл, на какой руке надеты его часы, экс-депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко на своём YouTube-канале „Дневник депутата“ (265 000 просмотров) напомнил, что недавно президент Франции Эмманюэль Макрон якобы пытался спрятать дорогие часы во время интервью — „Проверено“ уже опровергало ту историю. Посты о якобы оплошности Путина также встречаются во „ВКонтакте», TikTok, Facebook и Telegram — например, в каналах украинских блогеров и журналистов, среди которых Анатолий Шарий (837 000 просмотров), Сергей Стерненко (266 000), Юрий Бутусов (143 000) и Андрей Цаплиенко (128 000).
Путин на самом деле много лет носит часы на правой руке, что подтверждается многочисленными фотографиями и видео. При этом российский президент не раз объяснял, почему не использует для этого левую руку. Так, в 2002 году во время „Прямой линии“ об этой привычке его спросила телеведущая Екатерина Андреева:
— Есть ещё один вопрос. Господин Фосс, город Москва. Вопрос, который я отобрала, кстати, меня тоже очень интересует: „Почему Путин Владимир Владимирович носит часы на правой руке? Вы — левша?“
— Это привычка. Нет, я не левша. Я люблю, чтобы они у меня болтались на запястье. А вот эта заводная головка, если на левой руке, то она как раз повёрнута в сторону кисти и всё время натирает… Больно… Вот и весь секрет, ничего здесь особенного нет.
То же самое Путин повторил в 2018 году на Медиафоруме региональных и местных СМИ „Правда и справедливость“: „Я уже говорил: чтобы их не выковыривать оттуда… Они у меня висят на запястье. А если их на левую руку повесишь, то вот эта заводная головка крутится — неудобно, больно. Поэтому я сюда их перевесил. Это давно“.
Что касается разбираемого нами ролика, то он подлинный и вырезан из видео, записанного 22 августа 2023 года во время заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, которое Путин проводил по видеосвязи. При этом в абсолютном большинстве упомянутых выше постов и новостных заметок использован шестисекундный отрывок трансляции из Telegram-канала „Вы слушали Маяк» — это можно понять по его логотипу в нижней правой части видео.
Полная запись совещания опубликована на официальном сайте президента России. Целиком видео длится 1 час 43 минуты, а искомый фрагмент начинается на отметке 54:41 — в это время Путин заслушивает отчёт зампреда правительства РФ, министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.
Первое, что бросается в глаза при сравнении оригинальных кадров с версией от „Вы слушали Маяк“, — вирусный ролик был кадрирован, то есть в нём не хватает значительной части визуального ряда. В исходной записи на столе Путина заметны многочисленные стопки документов, с которыми политик работал в течение заседания. При замедлении воспроизведения можно увидеть, что в ставшем вирусным отрывке Путин начал смотреть на одну из бумаг, лежащих слева от него, ещё до того, как поднял кисть левой руки. Более того, руку он держит практически прижатой к туловищу — прямо над кромкой стола, к которой прилегает локоть, хотя для просмотра времени на наручных часах, наоборот, удобнее было бы вытянуть кисть перед собой. В конце отрывка президент кладёт левую руку на документы, просмотренные ранее.
„Проверено“ изучило запись заседания целиком и нашло ещё два момента, когда Путин держал левую руку похожим образом, работая с бумагами. Таким образом, данное положение кисти не обязательно доказывает то, что президент в это время хотел посмотреть на часы.
Украинское издание NV попыталось объяснить предполагаемую ошибку Путина так: „Вероятно, во время заседания главе кремлёвского режима стало скучно, и он снял часы и начал с ними играть, как он это часто делает с подручными предметами, а потом просто забыл, на какую руку он их вообще надел“. Однако эта аргументация не кажется состоятельной, поскольку почти всё время заседания часы находились на правой руке, а впервые лежащими на столе их можно заметить лишь на отметке 1:38:58, то есть спустя примерно 44 минуты после ставшего виральным отрывка.
Что касается теории о наличии у Путина двойника, то пока что доказать или опровергнуть её методами фактчекинга по открытым данным не представляется возможным, но это и не было целью разбора.
Таким образом, исходя из приведённых выше аргументов и анализа видео, можно с большой долей вероятности утверждать, что Путин не забывал, на какой руке носит часы, а просто на мгновение придержал руку, чтобы прочитать документы.
Итог: Скорее всего, неправда