„Тень“ Тиймана до сих пор живет в Нарве: улицы переименовали, но не все таблички поменяли
В Нарве в сентябре, по планам государства, сменят название несколько улиц, которые пока носят имена советских героев. Некоторые нарвские депутаты планируют оспорить это решение министра по делам регионов. При этом весной в городе уже переименовали две улицы, которые раньше отсылали к памяти о революционерах Альберте-Августе Тиймане и Анцисе Даумане, но до сих пор на некоторых зданиях можно увидеть адресные таблички со старыми названиями.
Решение о переименовании двух улиц было принято на заседании Нарвского городского собрания еще в январе. Первую табличку на улице Даумана поменяли 25 апреля. Теперь улицы называются Кивилинна и Солдина.
В городской управе рассказали, что работы под надзором представителя Департамента городского хозяйства по смене адресных табличек завершены, все они на домах, принадлежащих квартирным товариществам, поменяны в установленный срок. В горуправе отметили, что все таблички имеют единый формат, соответствующий требованиям города к оформлению и размещению адресных табличек на домах. Кроме них заменены дорожные знаки, установленные квартирными товариществами. Они приведены в соответствие с постановлением, регулирующим требования к дорожным знакам. Всего, как сообщили в горуправе Нарвы, на изготовление табличек, дорожных знаков и их установку потрачено 5542.85 евро (без налога) или 6650.11 евро (с налогом).
Но на зданиях, которые находятся в частной собственности, таблички меняет не город, а сами владельцы недвижимости. Пока некоторые из них не сделали этого. В ближайшее время городские власти направят напоминание собственникам о том, что они обязаны самостоятельно в соответствии с требованиями сменить таблички с адресом.
Новые замены адресных табличек других улиц с советским „шлейфом“, по словам мэра Нарвы Катри Райк, должны начаться уже в сентябре. При этом на прошлой неделе десять депутатов Нарвского горсобрания проголосовали против изменения советских названий улиц. Они обратились к министру по делам регионов Мадису Калласу и напомнили ему, что оспорить решение министра можно в течение 30 дней с момента его оглашения через Йыхвиский дом суда Тартуского административного суда. Обращение к министру подписали члены фракции Центристской партии „На благо Нарвы“ под руководством Алексея Евграфова.
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