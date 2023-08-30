Эстонская федерация о допуске российских бадминтонистов: с нашими игроками могут и не встретиться, визы им не выдают

„Совет BWF в равной степени разделяет принципы Международного олимпийского комитета (МОК) и глобального спортивного движения, касающиеся открытого участия спортсменов в международных соревнованиях.

Мы считаем, что решение отменить отстранение российских и белорусских спортсменов, которые соответствуют критериям участия в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов, является позитивным шагом вперед в рамках наших усилий по укреплению мира и солидарности“, – заявил президент BWF (Всемирная федерация бадминтона) Пол-Эрик Хейер.

Российские и белорусские бадминтонисты смогут участвовать в международных турнирах в нейтральном статусе с 26 февраля 2024 года.

RusDelfi связались с исполнительным директором федерации бадминтона Эстонии Марио Саунпере и узнали, как будут в таком случае выступать спортсмены из Эстонии.

„Да, действительно, с 26.02.2024 российские и белорусские бадминтонисты смогут участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе.

Эстонская федерация бадминтона недовольна этим решением, да и большинство других европейских федераций бадминтона тоже. До сих пор в воздухе висело много вопросов о том, сколько стран разрешат этим спортсменам участвовать в своих соревнованиях. Кроме того, пока невозможно сказать, смогут ли эстонские бадминтонисты встретиться с игроками из России и Беларуси, и где именно это может произойти.

Например, Федерация бадминтона Эстонии запрашивает специальное разрешение на проведение соревнований в Эстонии без российских и белорусских игроков, так как им не выдаются визы“, — прокомментировал ситуацию исполнительный директор федерации бадминтона Эстонии Марио Саунпере.

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