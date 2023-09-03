„Въезжаем мы в Мустамяэ, и мне сразу стало чуточку легче“: а за что вы любите этот район?

Мое знакомство с Таллинном началось именно с Него. Помню, как после суток в автобусе и двух границ, вылез я заспанный на автовокзале, взял такси и поехал Туда. Такси больше я не брал вот так „с руки“, но это уже другая история. Помню, въезжаем мы в Него, и мне сразу стало чуточку легче, мы проезжали через что-то очень похожее и знакомое любому жителю Восточной Европы. На табличке, на новом мне языке было написано - MUSTAMÄE.

А в Таллиннском русском музее открылась познавательная выставка про этот район. Уже на входе вас встречают работы студентов EKA, где будущие архитекторы предлагают, как можно классно, современно и экологично модернизировать те самые 5-этажки Мустамяэ. Все проекты довольно смелые и я надеюсь, что какой-то из них в том или ином виде станет явью.

На заднем дворе музея, который ранее не использовался для выставок, между больших макетов типовых домов района, разместился сад-огородик. Здесь и саженцы сосен - символа Мустамяэ, а также все то, что можно обычно найти на огороде: картошка и помидоры, разные травы, ягоды. А пока вы наслаждаетесь этим садиком, можно узнать про хуторы Кадака и огороды, которые были на месте района.

В большом зале на первом этаже - основная часть выставки. Тут можно и посидеть на типичной кухне, узнать про советский стрит-арт или про троллейбусы - это моя любимая часть. Тут есть деталь настоящего троллейбуса, можно посидеть на старых сиденьях и пробить билетик в компостере. Еще вас ждет эксклюзивный репортаж из троллейбусного депо. Интересный факт: так совпало, что троллейбус в Мустамяэ (и в Таллинне) появился в тот же год, что и в моем родном городе Черкассы - в 1965 году.

А на втором этаже вы найдете плакаты про Мустамяэ Димы Маконнена. Мой любимчик, как и многих, посвящен бульвару Сыпрузе - ну вы узнаете его, когда увидите.