ВИДЕО | Соловьев пригрозил „стереть с лица земли“ страны Балтии из-за атаки дронов на Псков

Сообщения о серии взрывов в районе аэропорта Пскова поступили незадолго до полуночи во вторник. В соцсетях появились видео с заревом над этим районом.

Некоторые пророссийские Telegram-каналы выдвинули предположения о том, что дроны запустили с территории Эстонии или Латвии. Такая же мысль посетила и Владимира Соловьева, который не поверил, что беспилотники прилетели с территории Украины: от Пскова до границы с Украиной по прямой (через Беларусь) – около 700 км.

„Рядом граница с НАТО! Откуда был запуск? С Украины что ли? Ага, щас. С территории Прибалтики? Уничтожить нахрен Прибалтику, если так!“

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