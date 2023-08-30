Секундант Непомнящего в матче на первенство мира покинул Россию и стал британцем

Об этом сообщает сайт Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Витюгову 36 лет, он является двукратным победителем командного чемпионата мира в составе команды России (2010, 2013), вице-чемпионом мира U20, победителем Высшей лиги чемпионата России. Во время матча на первенство мира между Яном Непомнящим и Ли Диженем входил в состав команды российского претендента.

За полтора с лишним года после начала войны в Украине российские шахматы потеряли более 160 игроков. Так, на недавнем Кубке мира в Баку выступали сразу пять шахматистов, еще недавно представлявших Россию: Алексей Сарана и Александр Предке за Сербию, Владимир Федосеев и Антон Демченко за Словению, а в женской части за Швейцарию играла экс-чемпионка мира Александра Костенюк.

Витюгов в новой итерации рейтинга станет сильнейшим из британских шахматистов, ближайший к нему в рейтинге Дэвид Хауэлл занимает 60-ю строчку (2677 эло), продолжающий активные выступления Майкл Адамс - 80-й (2658 эло). На прошлой неделе о своем переходе в шахматную федерацию Венгрии заявил Санан Сюгиров, занимающий 31-е место в мировом рейтинге.

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