Насколько безопасен планируемый для Эстонии ядерный реактор?

На случай если электромоторы выйдут из строя, контрольные стержни снабжены гидравлической системой. Такая система состоит из контейнеров с азотом под давлением, соединенных с контрольными стержнями при помощи электромагнитных клапанов. Клапаны находятся в закрытом состоянии, пока на них поступает напряжение. В случае же потери электропитания на атомной станции клапаны перестают работать и открываются, в результате чего газ под давлением „выстреливает“ контрольные стержни в реактор и останавливает цепную реакцию.

Основной системой контроля за ядерной реакцией внутри реактора являются контрольные стержни. Они могут использоваться как для изменения мощности, например, чтобы подстраиваться к колебаниям сетевой нагрузки в течение дня, так и для экстренной остановки реактора. Стержни вводятся в реактор независимыми друг от друга моторами. В случае если один из моторов выйдет из строя, остальных будет достаточно, чтобы остановить цепную реакцию. На случай потери электропитания предусмотрено питание моторов резервными электробатареями.

последствия. Разнообразие означает, что системы безопасности работают на основе разных физических принципов независимо друг от друга. Таким образом возможность одновременного выхода из строя сразу нескольких систем безопасности существенно снижается. Такие требования применяются ко всем ключевым системам атомной электростанции, отвечающим за контроль цепной реакции, охлаждение радиоактивного топлива и защиту от радиации.

Работа реактора должна быть обеспечена многоступенчатыми и разнообразными системами защиты. Многоступенчатость означает, что в случае выхода из строя одной или двух систем защиты всегда будет оставаться резервная система, которая сможет предотвратить серьезные

Даже после остановки работы станции радиация в топливе остается и служит источником тепла. Поэтому ядерное топливо необходимо охлаждать и защищать людей, а также окружающую среду от вредоносных эффектов радиации. При проектировании и эксплуатации атомных электростанций обеспечение безопасности является главным приоритетом.

Главное отличие атомных реакторов от обычных тепловых электростанций в области безопасности заключается в том, что в них содержится урановое топливо, которое по мере работы насыщается радиоактивными элементами.

Также существует резервный способ остановки работы реактора – система по впрыску бора. В здании реактора располагается контейнер с растворенным бором под давлением. Бор способен в случае необходимости самостоятельно остановить цепную реакцию. Раствор содержится под давлением, чтобы его можно было впрыснуть в реактор, как при помощи автоматических систем, так и по решению оператора.

Финальным гарантом остановки цепной реакции является сама конструкция реактора. В современных реакторах цепная реакция не может продолжаться бесконтрольно, как это случилось в Чернобыле. В случае потери воды для охлаждения или при ее испарении цепная реакция прекращается, и работа реактора останавливается. Это объясняется тем, что в современных водных реакторах наличие воды является необходимым условием для протекания цепной реакции.

Системы охлаждения топлива

Во время штатной работы реактора BWRX-300 охлаждение осуществляется за счет конденсатора, как и на обычных тепловых станциях.

В случае неисправности системы охлаждения реактор изолируется при помощи автоматических клапанов, которые продублированы для усиления безопасности. Далее в действие вступает пассивная система охлаждения реактора. Пар из реактора поднимается в теплообменник, расположенный в бассейне с охлаждающей водой. В теплообменнике пар охлаждается и конденсируется в воду, которая стекает обратно в реактор. Такая система работает под действием силы гравитации и не требует ни электрического питания, ни каких-либо действий операторов атомной станции.

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