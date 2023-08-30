ПОДКАСТ | Павел Иванов: есть необходимость рассказывать эстонцам, как живут русскоязычные

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Изначально Павел Иванов делал обзор русскоязычной прессы для радио KuKu. Через несколько лет, а точнее в 2012 году, из этих эфиров родилась часовая передача „Kirillitsas Eesti“ („Эстония на кириллице“). Уже 11 лет каждый четверг Павел Иванов приглашает различных экспертов, чтобы обсудить актуальные вопросы, связанные с местными русскими. „Есть необходимость рассказывать эстонцам, как здесь живут русскоязычные люди. Зачастую существуют стереотипы или просто незнание проблем общины“, - говорит Иванов в подкасте.

Передача выходит в эфир на эстонском языке, в гостях преимущественно люди, у кого родной язык - русский. В этом и главная сложность записи радиопередачи. „У нас немного русскоязычных людей, которые свободно могут в течение часа вести дискуссию на эстонском языке. К сожалению, это так. Я бы с удовольствием позвал многих людей, чтобы они высказали свою позицию. Но они не могут говорить в эфире на эстонском. Даже экспериментировать не буду, дабы не навредить этим людям“. По словам Павла Иванова, самые частые гости - Ольга Иванова, Дмитрий Кукушкин, Наталья Китам.

Иванов признался, что следующая тема эфира не будет связана со скандалом вокруг Каи Каллас и ее мужа. „Каю Каллас обсуждают и без меня. Должна быть своя специфика. Я обращаю внимание на те вещи, которые касаются русскоязычной общины. Например, на этой неделе придет вице-мэр по образованию Андрей Канте. Будем говорить про русскоязычное образование в Таллинне, наличие педагогов, программу“, - уточнил ведущий „Kirillitsas Eesti“.

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