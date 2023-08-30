МНЕНИЕ | Сортировка – лучшее удобрение будущего чем…

Просто начни сортировать

Для функционирования цепочки экономики замкнутого цикла важно каждое звено, и здесь потребитель должен выполнять простую, но очень важную задачу: собирать свои отходы по типам, то есть сортировать их. Стоит помнить, что при сортировке не возникает больше отходов, их количество остается прежним. Однако это придает очень большое изменение в том, что произойдет с отходами дальше.

Если вы выбросите все отходы в один контейнер, пищевые отходы или биоотходы гарантируют тот факт, что к моменту, когда отходы доберутся до мусорной станции, останется только куча сгнившей жижи, которую не сможет обработать даже самая современная техника. Наверное, оттуда можно будет извлечь немного металла и стекла, но все остальное будет абсолютно непригодным для переработки. Если кто-то утверждает, что из смешанных отходов, включающих и биоотходы, ему удается извлечь все материалы по типу, то следует рассмотреть вопрос о присуждении ему награды, достойной Нобелевской премии.

Если потребители сортируют отходы отдельно, вся ситуация становится куда интереснее, поскольку так называемый источник зла – биоотходы – становится гарантом энергетической и продовольственной безопасности. Из кухонных и столовых отходов производится биогаз, что приводит в движение, например, таллиннские городские газовые автобусы. Остаточные продукты от производства газа попадают на эстонские поля в виде твердых и жидких удобрений, чтобы цикл производства продуктов питания мог начаться заново. Собранные отдельно от биоотходов другие типы отходов также приобретают совершенно иную ценность, поскольку имеют потенциал найти применение для изготовления новой продукции как на родине, так и за ее пределами.

Перед нами простой выбор