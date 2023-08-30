МНЕНИЕ | Сортировка – лучшее удобрение будущего чем…(5)
Если словосочетание „целевой показатель переработки“, вероятно, читателю ничего не говорит, то словосочетание „сбор отходов по типу“ должно уже быть знакомым. Известную цитату Леннарта Мери в данном случае нельзя трактовать буквально, ведь живя в дерьме в 2023 году, мы уже не будем удобрять им будущее. Вместо этого, мы можем удобрить наше будущее посредством сортировки отходов, уверен руководитель Eesti Keskkonnateenused Арго Лууде.
Просто начни сортировать
Для функционирования цепочки экономики замкнутого цикла важно каждое звено, и здесь потребитель должен выполнять простую, но очень важную задачу: собирать свои отходы по типам, то есть сортировать их. Стоит помнить, что при сортировке не возникает больше отходов, их количество остается прежним. Однако это придает очень большое изменение в том, что произойдет с отходами дальше.
Если вы выбросите все отходы в один контейнер, пищевые отходы или биоотходы гарантируют тот факт, что к моменту, когда отходы доберутся до мусорной станции, останется только куча сгнившей жижи, которую не сможет обработать даже самая современная техника. Наверное, оттуда можно будет извлечь немного металла и стекла, но все остальное будет абсолютно непригодным для переработки. Если кто-то утверждает, что из смешанных отходов, включающих и биоотходы, ему удается извлечь все материалы по типу, то следует рассмотреть вопрос о присуждении ему награды, достойной Нобелевской премии.
Если потребители сортируют отходы отдельно, вся ситуация становится куда интереснее, поскольку так называемый источник зла – биоотходы – становится гарантом энергетической и продовольственной безопасности. Из кухонных и столовых отходов производится биогаз, что приводит в движение, например, таллиннские городские газовые автобусы. Остаточные продукты от производства газа попадают на эстонские поля в виде твердых и жидких удобрений, чтобы цикл производства продуктов питания мог начаться заново. Собранные отдельно от биоотходов другие типы отходов также приобретают совершенно иную ценность, поскольку имеют потенциал найти применение для изготовления новой продукции как на родине, так и за ее пределами.
Перед нами простой выбор
Роль государства, местных самоуправлений и организаций ответственности производителей заключается в обеспечении наиболее удобных способов утилизации отходов, собранных по типам. В течение многих лет мы обращали внимание на то, что лучший способ сбора мусора по типу – именно в месте его происхождения, то есть дома. В отношении биоотходов это обязательство будет действовать по всей Эстонии с первого дня 2024 года, а в отношении упаковочных отходов, вероятно, и мы надеемся, будет следовать тот же путь.
Всегда есть возможность наплевать на все это и продолжать собирать все в один контейнер, но это повлечет за собой ряд проблем. Во-первых, проблема глупости, потому что ресурс, который при переработке мог бы дать эстонской экономике добавленной стоимости, выбрасывается на помойку. Во-вторых, нас начнет повсюду преследовать бюрократический термин „целевого показателя переработки“, что в просторечии означает, что Европейский Союз надерет Эстонии уши за то, что страна на протяжении многих лет бросала брюссельским боссам песок в глаза. Скорее всего, будет предъявлен огромный иск о штрафе, вследствие чего мы с радостью начнем искать виновника здесь. Однако, поскольку виновных среди руководителей страны в таких случаях обычно не находят, за все это щедро заплатят налогоплательщики, и наше мнение никто при этом не спросит.
В такие моменты каждый может задаться вопросом, что разумнее: сделать простой шаг и начать собирать отходы по типам или растрачивать ценный ресурс, который мог бы поддержать отечественную экономику и, в итоге, получить существенный штраф от Евросоюза? Я думаю, это вопрос риторический. А сортировка в любом случае является налучшим удобрением для нашего общего будущего!