В голодные годы звери вырывали покойников на городском кладбище: как жила средневековая Нарва?
Историк и гид по Нарве Александр Опенко продолжает знакомить нас с любопытными страничками истории Ида-Вирумаа.
Со времен средневековья до великого пожара в Нарве в 1659 году Ратушная площадь в располагалась недалеко от пересечений современных улиц Вестервалли и Виру. На ней же стояло и небольшое здание самой ратуши. От Ратушной площади начиналась одна из старейших улиц Нарвы - Рыночная. В наши дни от нее остался проход между современной ратушей и зданием колледжа. Так как средневековая Нарва была небольшим городом, улица Рыночная пересекала практически весь город с юга на север.
За городской стеной, примерно там, где сейчас находится здание современного Молодежного центра, располагалось городское кладбище и госпитали.
Знаменитый посол Голштинского посольства Адам Олеарий во время путешествия в Московию и Персию проезжал несколько раз через Нарву в середине 1630-х годов. В своих путевых заметках он писал, что Нарва представляла собой небольшой хорошо укрепленный город с крепостной стеной, окруженный рвами. Сразу за крепостной стеной находилось городское кладбище, через которое нужно было проехать, чтобы въехать в город через главные Вируские ворота. Он замечал, что в голодные годы в Нарве звери не щадили тел покойников на городском кладбище, вырывая их из земли, если они не слишком глубоко закопаны, и после - поедая их.
В 2022 году во время летних археологических работ было выяснено, что современная ратуша стоит на фундаментах нескольких средневековых домов. До нарвского пожара 1659 года, уничтожившего большую часть средневековых городских построек, на месте современной Ратушной площади стояли дома горожан. Мимо них и проходила улица Рыночная, которая шла до самой городской стены, немного не доходя до современной улицы Краави.
На месте улицы Краави был оборонительный городской ров, который и дал название улице. Городская важня 17 века (строение, где взвешивалось привезенное торговцами зерно, измерялись различные товары, предназначенные к продаже) являлась, по сути, частью старинной Рыночной улицы. Скорее всего, в конце улицы у городской стены был отдельный небольшой проход для торговцев, приходивших торговать в город. Этот проход использовался в средние века, чтобы не открывать большие Скотные ворота.
В Нарве сохранилась часть средневековой крепостной стены в виде холма напротив Эстонской гимназии. Кладка городских укреплений датируется 14 веком. В советское время кто-то встроил гараж в часть средневековой городской стены. В этом месте никогда не было археологических раскопок.
Современная городская ратуша была построена по инициативе шведского королевского двора. За основу взят проект Георга Тейфеля. Первоначально строение было задумано в стиле барокко, но при утверждении проекта в Стокгольме в него были внесены изменения, и здание ратуши строилось уже в стиле голландского классицизма.
Проект был переделан знаменитым шведским архитектором Никодимом Тессиным-старшим. От оригинала остались только барочные детали - лестница и портал. Строительные работы начались в 1668 году под руководством Захариаса Хоффмана-младшего и Юргена Бишоффа и продолжались три года.
Вызывает несомненный интерес тот факт, что Никодим Тессин-старший, работал на канцлера Швеции графа Акселя Оксеншерна, известного как автора идеи о превращении Нарвы в сезонную столицу Швеции и вообще большого поклонника Нарвы!
Строительство ратуши было окончено к 1672 году. Еще несколько лет шли внутренние и отделочные работы.
Во время исследований перед современной реставрацией ратуши было выяснено, что оригинальный цвет нарвской ратуши - красный, а черепица на крыше была необычной. В 1670 году городской магистрат Нарвы заказывает в голландском городе Делфт у знаменитых мастеров партию дорогой черной глазурованной черепицы.
Представьте, какой красивой была ратуша - красное здание и черная крыша, глазурь на которой просто сияла в лучах солнца.
Скорее всего, при осаде Нарвы Петром I часть черепицы на крыше ратуши пострадала во время военных действий, она была заменена на обычную черепицу кирпичного цвета. Во время строительных работ летом 2022 года рядом с ратушей было обнаружено большое количество разбитой черепицы черного цвета.
Можно сделать предположение, что к приезду императрицы Елизаветы Петровны в Нарву в 1746 году была построена не только деревянная триумфальная арка на Ратушной площади (ее каменную основу также нашли археологи этим летом, размер арки был примерно 5 на 15 метров), но и здание самой ратуши было выкрашено в ее любимый песочно-желтый цвет. Такой Ратуша и оставалась последующие годы. Именно поэтому этот цвет городской Ратуши более привычен для современных нарвитян, чем красный.
Кстати, еще один интересный факт летних археологических работ: рядом с Ратушей были обнаружены остатки позорного столба с отверстием для кандалов.