В голодные годы звери вырывали покойников на городском кладбище: как жила средневековая Нарва?

Со времен средневековья до великого пожара в Нарве в 1659 году Ратушная площадь в располагалась недалеко от пересечений современных улиц Вестервалли и Виру. На ней же стояло и небольшое здание самой ратуши. От Ратушной площади начиналась одна из старейших улиц Нарвы - Рыночная. В наши дни от нее остался проход между современной ратушей и зданием колледжа. Так как средневековая Нарва была небольшим городом, улица Рыночная пересекала практически весь город с юга на север.

За городской стеной, примерно там, где сейчас находится здание современного Молодежного центра, располагалось городское кладбище и госпитали.

Знаменитый посол Голштинского посольства Адам Олеарий во время путешествия в Московию и Персию проезжал несколько раз через Нарву в середине 1630-х годов. В своих путевых заметках он писал, что Нарва представляла собой небольшой хорошо укрепленный город с крепостной стеной, окруженный рвами. Сразу за крепостной стеной находилось городское кладбище, через которое нужно было проехать, чтобы въехать в город через главные Вируские ворота. Он замечал, что в голодные годы в Нарве звери не щадили тел покойников на городском кладбище, вырывая их из земли, если они не слишком глубоко закопаны, и после - поедая их.

В 2022 году во время летних археологических работ было выяснено, что современная ратуша стоит на фундаментах нескольких средневековых домов. До нарвского пожара 1659 года, уничтожившего большую часть средневековых городских построек, на месте современной Ратушной площади стояли дома горожан. Мимо них и проходила улица Рыночная, которая шла до самой городской стены, немного не доходя до современной улицы Краави.