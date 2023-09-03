03.09.2023, 10:40
RUSDELFI В УКРАИНЕ | Из экстремиста в Герои Украины. Жизненный путь Тараса „Хаммера“ Бобанича
ФОТО: Erakogu
„До начала полномасштабной войны, таких людей, как мой Тарас, считали экстремистами“, - вспоминает погибшего на фронте мужа Татьяна Бобанич. Звание Героя Украины Тарасу Бобаничу с позывным „Хаммер“ президент Зеленский присвоил посмертно. Во Львове именем Бобанича назвали улицу, а в городе Стрый - аллею и школу.
Тарас Бобанич в апреле 2022 года погиб в бою в Харьковской области, прикрыв собой побратимов. Он состоял в „Правом секторе“, который до полномасштабного вторжения неоднократно вступал в конфликт с властями Украины.