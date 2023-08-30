„Умирают десятками каждый день“: как растут военные потери Украины

В небольшом кирпичном здании морга неподалеку от линии фронта в Донецкой области лежат тела неизвестных солдат. По словам 26-летней Марго, она часто разговаривает с ними.

„Это может показаться странным, но я хочу извиниться за их смерть, как-то поблагодарить их. Они как будто слышат, но не могут ответить“, – говорит Марго.

За своим захламленным столом у тяжелой двери морга она сидит с ручкой в руках. Ее задача – записывать данные погибших.

Потери Украины в войне являются государственной тайной, поэтому власти не называют число погибших. Но Марго знает, что потери огромны.

Цифры потерь и в самом деле засекречены, но американские чиновники, на которых ссылается газета New York Times, недавно говорили о 70 тыс. погибших и до 120 тыс. раненых.

Это ошеломляющие цифры для Вооруженных сил Украины, общая численность которых оценивается в полмиллиона человек. Кроме того, к настоящему моменту ООН зафиксировала 9177 погибших среди гражданского населения.

На внутренней стороне руки Марго сделана небольшая татуировка с изображением матери и младенца и вписана дата рождения ее сына. Ухоженные ногти женщины покрашены в цвета украинского флага. На Марго – черная футболка с надписью „Я УКРАИНКА“.

„Самое тяжелое – это видеть мертвого молодого парня, которому нет еще 20-22 лет, и понимать, что он умер не своей смертью, – говорит она. – Их убили, убили за то, что они защищали свою землю. Это самое болезненное. К этому невозможно привыкнуть“.

По признанию Марго, самым трудным в ее жизни был день, когда в морг привезли ее собственного гражданского мужа. 23-летний Андрей погиб в бою 29 декабря 2022 года.

„Он погиб, защищая родину, – говорит она. – Было тяжело. Но потом я в очередной раз убедила себя, что должна быть здесь, должна помогать павшим“.

Эта работа, по словам Марго, закалила ее как сталь. И как бы больно ни было видеть тела, которые привозят в морг, Марго утверждает, что никогда не плачет на людях.

„Я держу все это в себе до вечера, когда возвращаюсь домой. И никто не видит моих слез“.