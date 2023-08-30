ВИДЕО | Российские войска атаковали Киев ракетами и беспилотниками. Такого мощного нападения не было с весны

Сначала город с разных направлений атаковали дроны, а затем по Киеву был нанесен удар ракетами воздушного базирования, написал Попко в телеграме. Всего силы и средства ПВО сбили до 20 ракет и дронов, заявил глава КГВА.

Из-за падения обломков ракеты в Шевченковском районе погибли два человека — охранники предприятия. Еще три человека ранены, двое их них госпитализированы, сообщил Попко.

Мэр Киева Виталий Кличко также сообщил о двоих погибших в результате обстрела и двоих госпитализированных. Кличко также написал, что из-за падения обломков ракет загорелось здание магазина в Дарницком районе, речь идет о гипермаркете „Ашан“, пожар быстро потушили.

ГСЧС Украины сообщает, что на территории Киевской области из-за ракетного удара повреждены несколько жилых домов, в некоторых из них возникли пожары, которые удалось оперативно ликвидировать.

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