ВИДЕО | В районе аэропорта Пскова произошла серия взрывов

Журналист Василий Полонский пишет, что, по данным местных жителей, в Пскове слышны десятки взрывов.

По предварительным данным, территорию аэропорта атаковали не менее десяти беспилотников, работает ПВО, пишет телеграм-канал Baza. Дроны пытались сбить из стрелкового оружия, утверждает „Осторожно, новости“. По словам очевидцев, прилетело около 20 дронов, пишет Mash. По данным Shot, горит резервуар с топливом.

По предварительным данным, два самолета получили повреждения во время атаки на аэропорт, утверждает Baza. Насколько серьезные подтверждения, пока неизвестно.

В телеграм-каналах появились фотографии, на которых, как утверждается, показаны последствия взрывов в аэропорту. Также в сети публикуют видео, снятые в Пскове.

Небо над Псковом, областью и ближайшими регионами полностью закрыто для пролёта самолетов, пишет Mash.

В аэропорту Пскова дислоцируется 334-й военно-транспортный полк. В этом же районе находится нефтебаза, отмечает „Псковская губерния“. По другой версии, также атакована Черехинская военная база, где дислоцируется 104-й десантно-штурмовой полк, участвовавший в оккупации Бучи в 2022 году.

Как сообщает BBC, губернатор Псковской области Михаил Ведерников объявил, что военно-гражданский аэропорт в Пскове атаковали беспилотники.

„Минобороны в Псковском аэропорту отражает атаку беспилотников […] По предварительной информации, жертв нет. Масштаб разрушений уточняется“, — написал губернатор.

Агентство ТАСС сообщило со ссылкой на экстренные службы, что на аэродроме повреждены четыре военно-транспортных самолета Ил-76.

По состоянию на 1:28 в Пскове продолжаю звучать взрывы, также о „звуке взрыва“ сообщают жители Брянска и Тулы., сообщает тг-канал «Осторожно, новости»

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