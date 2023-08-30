Футболист, выступающий в первой лиге Эстонии, уличен в обмане

Футбольный клуб „Виймси“ борется за выход в Высшую лигу. После 25 туров они занимают третье место в первой лиге с 48 очками. В клубе больше не смогут рассчитывать на Расмуса Лайдвее, который в этом сезоне представлял клуб в 14 матчах. Почему?

Лайдвее принял участие в матче Народной лиги уровня „B“ между FC Tikupoiss и JK Õismäe Torm. По правилам футболисты, выступающие в первой лиге, не допускаются к участию в матчах такого уровня. „Подозрение в обмане возникло в середине второго тайма, когда на замену вышел игрок, вызвавший большой ажиотаж среди сидящих на скамейке запасных. Судя по его виду, он не собирался выходить на поле - на нем были длинные штаны, а игровая футболка была натянута поверх толстовки“, — прокомментировал ситуацию для Soccernet представитель команды Õismäe Torm Тынис Мянд.

„Во время общения с судьей подозреваемый игрок подошел к своей скамейке, снял игровую футболку и через лес убежал со стадиона. Судья, которому я неоднократно указывал на это, стоя рядом с ним, очень четко видел эту ситуацию“, — продолжил Мянд.

Что планирует делать „Виймси“? „Мы этого пока не знаем. Надо это обсудить, поговорить с ним. Сейчас у меня есть только письменное объяснение ситуации“, — сказал главный тренер „Виймси“ Иво Лехтметс.

„Конечно, это большой удар для всей команды. У нас не так много игроков, чтобы в случае чего мы могли бы его просто заменить. Сегодня ситуация такова, что нам придется играть без него. Конечно, это влияет на всю команду“, — добавил тренер „Виймси“.

Лайдвее признал свою вину и теперь он должен находится вне игры до 1 января 2024 года.

Полную статью можно прочитать на футбольном портале Soccernet.ee.

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