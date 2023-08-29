В Австралии женщина жаловалась на депрессию и забывчивость. В ее мозге обнаружили живого червя

Женщина обратилась к врачам в конце января 2021 года, жалуясь на боли в животе и диарею, постоянный сухой кашель, высокую температуру и потливость.

В следующем году женщина начала жаловаться на забывчивость и депрессию. Ее направили в больницу Канберры для МРТ головного мозга, которая выявила „атипичное поражение правой лобной доли головного мозга“, требующее хирургического вмешательства.

Во время операции нейрохирург Хари Прия Банди извлекла из мозга пациентки 8-сантиметрового красного червя.

„Но нейрохирург, конечно, не думал, что найдет извивающегося червя, - сказал врач-инфекционист больницы в Канберре и доцент медицины в Австралийском национальном университете Санджай Сенанаяке. - Нейрохирурги регулярно имеют дело с инфекциями в мозге, но эта находка была единственной в своем роде. Никто не ожидал найти такое“.

Обнаружив неожиданную находку, группа специалистов больницы собралась на консилиум, чтобы понять, что это за червь, откуда он взялся и главное – как лечить пациентку.

„Мы просто обратились к учебникам, изучая различные виды круглых червей, которые могут вызывать неврологические инвазии и заболевания“, - говорит Сенанаяке. Их поиски не дали результатов, и они обратились за помощью к сторонним специалистам.

„Канберра - небольшое место, поэтому мы отправили червя, который был еще жив, прямо в лабораторию ученого из CSIRO, который имеет большой опыт работы с паразитами“, - сказал Сенанаяке. Тот немедленно определил незваного гостя как Ophidascaris robertsi - круглого червя, часто встречающегося у ковровых питонов, неядовитых змей, обитающих на большей части территории Австралии.

Это первый случай обнаружения этого паразита у человека.

Как оказалось, пациентка живет вблизи озера, где обитают ковровые питоны. По словам Сенанаяке, несмотря на отсутствие прямого контакта со змеями, она часто собирала местные травы в окрестностях озера, чтобы использовать их в приготовлении пищи.