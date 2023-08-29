Майкла Наки и Руслана Левиева заочно приговорили к 11 годам лишения свободы

Кроме того, суд запретил Наки и Левиеву администрировать сайты в течение пяти лет, передают корреспонденты RTVI и издания „Осторожно, новости“.

Прения по делу Левиева и Наки должны были состояться 16 августа, однако тогда выяснилось, что дело передали другой судье и отправили на новое рассмотрение. Оно заняло меньше двух недель.

Уголовное дело по статье о распространении военных „фейков“ группой лиц „с искусственным созданием доказательств обвинения“ (п. „в“ ч. 2 ст. 207.3 УК РФ) против Наки и Левиева, которые выпускают в YouTube регулярные сводки о ходе боевых действий в Украине, было возбуждено в марте прошлого года.

Поводом для дела стало видео, где Наки и Левиев анализировали итоги девятого дня войны России против Украины. В мае 2022 года суд в Москве заочно арестовал их и объявил в розыск.

До сих пор самый жесткий приговор по статье о „военных фейках“ (также вынесенный заочно) был у блогера Вероники Белоцерковской. Политика Илью Яшина (объявлен „иноагентом“), которого судили очно, приговорили к восьми с половиной годам колонии.

Свидетелем обвинения по делу, как сообщала „Медиазона“ (в реестре „иноагентов“), стал уроженец Донецка по фамилии Сачков, который представился „пользователем интернета“. Он рассказал, что увидел ролик Левиева и Наки и „был возмущен действиями вооруженных сил России“, но затем посмотрел брифинги российского Минобороны и решил, что журналисты говорили неправду.

„Что касается дела, то оно на мою жизнь особо не влияет. Потому что я понимал, уезжая из России, что я [делаю это] не потому, что мне куда-то хочется поехать, а для того, чтобы оставаться объективным и продолжать делать то, что я считаю важным“, — отмечал Наки в разговоре с Би-би-си.

В последнем слове, которое 28 августа зачитал в суде адвокат Наки Владимир Воронин, журналист снова заявил, что приговор никак не повлияет на его жизнь, но скажется на судьбе одного человека — судьи.