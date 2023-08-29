Майкла Наки и Руслана Левиева заочно приговорили к 11 годам лишения свободы(1)
Басманный суд Москвы назначил по 11 лет колонии основателю проекта Conflict Intelligence Team Руслану Левиеву (Карпуку) и журналисту Майклу Наки (оба – в реестре „иноагентов“, а Conflict Intelligence Team объявлен нежелательной организацией). И Наки, И Левиев находятся за пределами России. Это самый суровый заочный приговор по делу о „военных фейках“, пишет BBC Russia.
Кроме того, суд запретил Наки и Левиеву администрировать сайты в течение пяти лет, передают корреспонденты RTVI и издания „Осторожно, новости“.
Прения по делу Левиева и Наки должны были состояться 16 августа, однако тогда выяснилось, что дело передали другой судье и отправили на новое рассмотрение. Оно заняло меньше двух недель.
Уголовное дело по статье о распространении военных „фейков“ группой лиц „с искусственным созданием доказательств обвинения“ (п. „в“ ч. 2 ст. 207.3 УК РФ) против Наки и Левиева, которые выпускают в YouTube регулярные сводки о ходе боевых действий в Украине, было возбуждено в марте прошлого года.
Поводом для дела стало видео, где Наки и Левиев анализировали итоги девятого дня войны России против Украины. В мае 2022 года суд в Москве заочно арестовал их и объявил в розыск.
До сих пор самый жесткий приговор по статье о „военных фейках“ (также вынесенный заочно) был у блогера Вероники Белоцерковской. Политика Илью Яшина (объявлен „иноагентом“), которого судили очно, приговорили к восьми с половиной годам колонии.
Свидетелем обвинения по делу, как сообщала „Медиазона“ (в реестре „иноагентов“), стал уроженец Донецка по фамилии Сачков, который представился „пользователем интернета“. Он рассказал, что увидел ролик Левиева и Наки и „был возмущен действиями вооруженных сил России“, но затем посмотрел брифинги российского Минобороны и решил, что журналисты говорили неправду.
„Что касается дела, то оно на мою жизнь особо не влияет. Потому что я понимал, уезжая из России, что я [делаю это] не потому, что мне куда-то хочется поехать, а для того, чтобы оставаться объективным и продолжать делать то, что я считаю важным“, — отмечал Наки в разговоре с Би-би-си.
В последнем слове, которое 28 августа зачитал в суде адвокат Наки Владимир Воронин, журналист снова заявил, что приговор никак не повлияет на его жизнь, но скажется на судьбе одного человека — судьи.
„Никогда не поздно попробовать быть человеком, как никогда не поздно и понести наказание“, — цитировало Воронина издание SotaVision (также в реестре „иноагентов“).
И Наки, и Левиев в настоящее время находятся за пределами России.
В начале августа Генпрокуратура России объявила нежелательной организацией основанный Левиевым проект Conflict Intelligence Team (CIT, „Сетевое объединение журналистов-расследователей“).
Ведомство в своем заявлении назвало CIT „так называемыми интернет-расследователями“ и „псевдожурналистами“, основной целью которых является „сбор и опубликование информации о Вооруженных Силах Российской Федерации, в том числе персональных данных российских военнослужащих, используемой в дальнейшем для дискредитации“.
CIT был основан Левиевым в 2014 году, проект занимается расследованием военных конфликтов (в том числе в Украине, Сирии и Ливии) по открытым источникам.