29.08.2023, 17:18
В Челябинской области разбился вертолет ФСБ. Все находившиеся на борту погибли
По данным РИА Новости, предварительная версия крушения — отказ техники. Mash, в свою очередь, пишет, что вертолет мог зацепиться за провода высоковольтной линии в условиях плохой видимости. По версии Mash, на борту находились три человека — инструктор и двое курсантов. Телеграм-канал „112“ также сообщает, что экипаж разбившегося Ми-8 состоял из трех человек.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер тоже сообщил, что при крушении Ми-8 погибли три человека.