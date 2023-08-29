Дмитрий Гудков: „Конфликт с Кадыровым, я уверен, тоже будет“

Об этом политик заявил в интервью немецкому изданию Bild.

„Путин перестал играть роль арбитра между различными кремлевскими фракциями, он уже не может справиться с этой ролью. Конфликты проникают во внешний мир“, — говорит Гудков.

По его словам, Рамзана Кадырова может постигнуть такая же участь, как и Евгения Пригожина, самолёт с которым упал в Тверской области. Некоторые наблюдатели полагают, что это была не случайная авиакатастрофа, а месть Кремля за вооружённое восстание, которое основатель ЧВК „Вагнер“ устроил в конце июня.

„Конфликт с Кадыровым, я уверен, тоже будет. Потому что Кадыров — один из крупнейших противников российской государственности. У Кадырова есть своя хорошо подготовленная армия, он имеет большое влияние“, — рассуждает Гудков. Он отмечает, что внутреннее напряжение в России нарастает. По словам Гудкова, также существует риск эскалации конфликта между ФСБ и Министерством обороны.

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