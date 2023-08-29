Фильм без политики: чем хороша новая французская комедия „Мое преступление“?

Во время просмотра нового фильма Озона непроизвольно возникают ассоциации с Вуди Алленом. По двум, пожалуй, причинам. Во-первых, по своей плодовитости более молодой французский мастер неуклонно, как кажется, догоняет американского мэтра. Скоро и Озон перейдёт на темпы производства по два фильма в год, если так дальше пойдёт. Во-вторых, само кино очень похоже на алленовские стилизации под тридцатые годы, такие лёгкие джазовые штучки с чуть слишком искусственными интригами.

С другой стороны, если вспомнить недавнего „Петера фон Канта“, может зародиться мысль, что Озон решил сознательно пойти путём стилизаций под своих любимых (например) режиссёров. Свою любовь к Фассбиндеру сам Озон признавал в интервью, относительно Аллена можно строить догадки.

В любом случае, мы имеем дело с историей, произошедшей в артистических кругах Парижа в 1935 году, и ни о какой, например, политической обстановке в Европе в фильме не упоминается вообще никак. Я, конечно, тогда не жил и не могу сказать, витало ли в воздухе всё то, что достаточно скоро собиралось произойти, но это как раз характерно для „джазовых“ фильмов Аллена – такое ощущение, что события в них зависают в каком-то вакууме, без всякого исторического фона и подоплёки. Что само по себе не хорошо и не плохо, просто такой приём. В конце концов, в нынешние путинские времена, так же, как и в тогдашние гитлеровские, люди продолжают влюбляться, ходить в театр и совершать убийства на почве страсти.