Фильм без политики: чем хороша новая французская комедия „Мое преступление“?
Во время просмотра нового фильма Озона непроизвольно возникают ассоциации с Вуди Алленом. По двум, пожалуй, причинам. Во-первых, по своей плодовитости более молодой французский мастер неуклонно, как кажется, догоняет американского мэтра. Скоро и Озон перейдёт на темпы производства по два фильма в год, если так дальше пойдёт. Во-вторых, само кино очень похоже на алленовские стилизации под тридцатые годы, такие лёгкие джазовые штучки с чуть слишком искусственными интригами.
С другой стороны, если вспомнить недавнего „Петера фон Канта“, может зародиться мысль, что Озон решил сознательно пойти путём стилизаций под своих любимых (например) режиссёров. Свою любовь к Фассбиндеру сам Озон признавал в интервью, относительно Аллена можно строить догадки.
В любом случае, мы имеем дело с историей, произошедшей в артистических кругах Парижа в 1935 году, и ни о какой, например, политической обстановке в Европе в фильме не упоминается вообще никак. Я, конечно, тогда не жил и не могу сказать, витало ли в воздухе всё то, что достаточно скоро собиралось произойти, но это как раз характерно для „джазовых“ фильмов Аллена – такое ощущение, что события в них зависают в каком-то вакууме, без всякого исторического фона и подоплёки. Что само по себе не хорошо и не плохо, просто такой приём. В конце концов, в нынешние путинские времена, так же, как и в тогдашние гитлеровские, люди продолжают влюбляться, ходить в театр и совершать убийства на почве страсти.
Ну или не страсти. Одна из героинь фильма, начинающая актриса Мадлен Вердье (в исполнении думаю, что восходящей европейской звезды Нади Терешкевич) как будто бы убивает знаменитого продюсера за домогательства и попытку изнасилования (архаическая отсылка к истории Харви Вайншетйна совершенно прозрачна, и убитый даже чем-то очень отдалённо на своего американского коллегу похож), и, по сути, делает себе этим убийством карьеру. Её подруга, молодая адвокатесса Полин Малеон (ещё одна прекрасная актриса Ребекка Мардер) обеспечивает ей оправдательный вердикт со стороны присяжных, что триггером возносит Мадлен сначала на гребень волны журналистского интереса, а потом, логичным образом, и в лидеры актёрской профессиональной востребованности.
Потом выясняется, как бы сомнительно это ни звучало, что не всё с этим убийством так однозначно, может быть, и не по этой причине Мадлен его совершила, а может быть, и не Мадлен вовсе. И что тогда, всю так успешно складывающуюся карьеру отменять? Вот уж нет. Никакой культуры отмены в свой адрес Мадлен терпеть не намерена, и для предотвращения всех возможных попыток этого у неё есть верная подруга Полин и бездна женского обаяния.
Сюжет, в целом, немного притянут за уши, он полон достаточно нереалистичных твистов, но кажется, это не баг, а фича. Кажется, Озон прекрасно понимает, что делает. Фильм, как представляется, предназначен для отвлечения зрителей от непростых реалий дня сегодняшнего, это такая, знаете, комедия, где не посмеяться, а комедия в классическом понимании этого слова – довольно камерная пьеса с (спойлер) хорошим концом. На любителя скорее Аллена, чем Озона. Хотя для Озона, бесспорно, интересный поворот.