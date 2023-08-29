В Польше вспышка „болезни легионеров“. Умерли 14 человек

Местные власти проверяют, мог ли возбудитель легионеллеза попасть в водопровод города, но говорят, что никаких данных, указывающих на саботаж, нет.

„Мы не выявили ничего, что указывало бы на саботаж. Поскольку город находится недалеко от границы с Украиной и является важным транспортным узлом для доставки вооружений в эту страну, власти хотели бы исключить некоторые напрашивавшиеся сценарии, — сказал телеканалу Polsat представитель польских спецслужб Станислав Жарын. — Данных о намеренном заражении водозаборов нет“.

Ранее на этой неделе Жарын подтвердил, что в расследовании происхождения инфекции принимают участие сотрудники польских спецслужб.

„Мы ищем источник заражения. В настоящее время рассматривается возможность заражения сети горячего и холодного водоснабжения“, - сказал Адам Сидор из региональной службы санитарного надзора.

Из 105 проб воды, взятых на данный момент, первые 18 проб обнаружили бактерии легионеллеза в половине из них.

„Пока это не позволяет нам утверждать, что источником заражения является водопровод. Следующие несколько дней будут решающими“, — сказал Сидор.

По словам представителей органов здравоохранения, бактерия, вызывающая заболевание, была обнаружена у 113 пациентов, госпитализированных в городе Жешув и его окрестностях. Семеро умерших были в возрасте от 64 до 95 лет и имели другие заболевания.

Мэр Жешува Конрад Фийолек сообщил, что в городе до максимума увеличено количество хлора, ультрафиолетовых лучей и озона, используемых для очистки воды. По его словам, также будет проведена промывка и дезинфекция системы водоснабжения.

„Болезнь легионеров“

„Болезнь легионеров“ (известная также как легионеллез, питтсбургская пневмония или лихорадка форта Брэгг) не передается от человека к человеку. Это заболевание вызывает воспаление легких и может привести к тяжелой форме пневмонии.