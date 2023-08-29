Работник управделами Путина. Би-би-си нашла тайный указ президента о награждении Пригожина как чиновника Кремля

Этот указ восполняет пробел в цепочке наград „За заслуги перед Отечеством“ — по правилам, утвержденным Путиным, они должны вручаться человеку от низшей степени к высшей. Поскольку низшую степень (медаль II степени) Пригожин получил в 2004 году, а более высокую (орден IV степени) в 2014-м, между ними ему полагалась медаль I степени.

Но совсем иначе выглядит еще один, тайный указ Путина, который оказался в распоряжении Би-би-си.

Поводом для этого во всех открытых указах были „трудовые успехи“ и „многолетняя добросовестная работа“, награжденные были из разных сфер деятельности, конкретные достижения не уточнялись.

В 2014 году, вскоре после аннексии Крыма и создания Пригожиным ЧВК „Вагнер“, Путин наградил его орденом „За заслуги перед Отечеством“ IV степени — это был последний опубликованный указ о награждении предпринимателя.

В 2008 году Пригожин получил орден Дружбы от президента Дмитрия Медведева — в тот год бизнесмен построил для спецмероприятий новое судно с тонированными стеклами и раскрывающейся на манер крыши кабриолета верхней палубы. „Алые паруса“ с Ковальчуком, тогдашним губернатором Валентиной Матвиенко и своими сокурсниками на судне праздновал Медведев.

Впервые Путин открыто наградил Пригожина в 2004 году — медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“ II степени. Пригожин к тому времени принимал президента с его высокопоставленными гостями в своем плавучем ресторане News Island. Путин также отмечал там свои дни рождения и наблюдал за праздником выпускников „Алые паруса“, который спонсировал банк „ Россия “ друга президента Юрия Ковальчука.

На сайте Кремля и портале официального опубликования правовых актов есть лишь три президентских указа о награждении Пригожина — двумя орденами и медалью.

По правилам отдания воинских почестей при погребении Героя России, военные должны нести на подушечках его ордена и медали. В июле СМИ распространили фотографии из дома Пригожина в Петербурге, якобы сделанные силовиками во время обыска, проведенного в день мятежа 24 июня. Среди них есть фотография пиджака с прикрепленными к нему звездой Героя России (по данным „Фонтанки“, там же нашлась наградная грамота от 20 июня 2022 года) и другими многочисленными наградами.

Пригожин действительно получил ее по указу Путина в 2006 году.

Указ был подписан 30 октября 2006 года под номером 1199, но официально не опубликован (как и некоторые из других указов, подписанных в тот же день под номерами от 1200 до 1210). О том, что указ издан для служебного пользования, в нем ничего не говорится. Но называется указ — „О награждении государственными наградами РФ работников Управления делами президента“ и, следовательно, касается исключительно этого ведомства.

Награды по этому указу получили управляющий делами президента Владимир Кожин и еще семнадцать чиновников. А также — генеральный директор компании „Конкорд Менеджмент и Консалтинг“ Евгений Пригожин.

Пригожин в тот момент был также стопроцентным владельцем „Конкорда“ и законно работать в управлении делами президента не мог — чиновникам запрещалось осуществлять предпринимательскую деятельность.«Название указа означает, что либо у Пригожина была какая-то скрытая должность в Управделами президента, либо просто его фамилию закинули заодно в список награждаемых сотрудников, чтобы не писать для него отдельный указ“, — сказал Би-би-си управляющий партнер юридической фирмы „Марков и Мадаминов“ Сергей Марков.

Большой вклад в саммит „большой восьмерки“

Другая особенность тайного указа Путина N1199 заключается в том, что все награжденные получили награды не за абстрактные успехи в труде, а за „большой вклад“ в конкретное мероприятие — подготовку и проведение саммита G8 в Петербурге.

Встреча „большой восьмерки“ проходила в России единственный раз в ее истории — Путин тогда принимал в своей резиденции „Дворец конгрессов“ в том числе, глав США, Великобритании, Канады и Японии — сейчас их страны признаны Россией недружественными.