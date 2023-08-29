МНЕНИЕ | „Специальная похоронная операция“ для Евгения Пригожина

Российские власти и не собирались хоронить Евгения Пригожина во вторник 29 августа. Они решили провести „генеральную репетицию похорон“ и удостовериться в том, что все пройдет тихо и без эксцессов. Скорее всего, у Кремля был страх перед тем, что большая толпа вагнеровцев приедет на похороны своего „папы“ и непонятно, во что это может вылиться, считает Сергей Ковальчен