МНЕНИЕ | „Специальная похоронная операция“ для Евгения Пригожина
Российские власти и не собирались хоронить Евгения Пригожина во вторник 29 августа. Они решили провести „генеральную репетицию похорон“ и удостовериться в том, что все пройдет тихо и без эксцессов. Скорее всего, у Кремля был страх перед тем, что большая толпа вагнеровцев приедет на похороны своего „папы“ и непонятно, во что это может вылиться, считает Сергей Ковальчен
Сегодня утром все ждали, что на Серафимовском кладбище в Петербурге похоронят Евгения Пригожина, погибшего 23 августа в авиакатастрофе в Тверской области. Накануне полиция установила там рамки металлоискателей, проводились охранные мероприятия на других городских погостах. В итоге было много шума и ложных похоронных процессий, но по факту предан земле был только заместитель Пригожина по „Вагнеру“ Валерий Чекалов. Целый день российские силовики наблюдали, возможна ли в городе трёх революций, четвертая.