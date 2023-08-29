МНЕНИЕ | Предприниматель о скандале вокруг Каллас: „Премьер-министр управляет страной, а не контролирует деятельность частных компаний!“

Следя за скандалом, связанным с Каей Каллас и ее мужем, у меня есть к оппонентам всего один вопрос: должен ли премьер-министр страны знать и контролировать деятельность компаний, в которых ее супруг имеет доли? И действительно ли это входит в ее компетенцию?



Скорее всего, нет. Это потому, что главной заботой премьер-министра является решение проблем и вопросов, связанных с государством, и это имеет первостепенное значение.



Давайте рассмотрим все по порядку. И объясню, почему я считаю, что вопрос не стоит того времени, которое ему уделяется.



Прежде всего, главный вопрос, как мне кажется, следующий: занимался ли муж Каи Каллас операционной деятельностью в компаниях, в которых он имеет доли? Судя по всему, нет, если посмотреть на реестр. Должен ли он знать о деятельности компании? Вероятно, нет. Эта информация обычно регулируется договором, который компания предоставляет акционеру.



В большинстве случаев акционеров интересует доход от доли, которой они владеют. И чаще всего акционеры не углубляются в детали, они обычно рассматривают общий отчет, который показывает выручку, структуру расходов и ожидаемую прибыль по окончании финансового года. Если посмотреть на количество компаний, в которых участвует акционер, возникают сомнения в том, что все это можно контролировать. За исключением, конечно, случаев, когда компания убыточна.



Второй вопрос заключается в том, насколько законна деятельность компании в России. Судя по сообщениям, эта деятельность была законной. Если было нарушение закона, то решать этот вопрос должен суд, который также определит степень вины. Виновность определяется судом, а не общественным мнением или политикой.



И последнее, Эстония имеет общую границу с Россией и определенные связи и обязательства. Если компания не нарушает санкции, не способствует их обходу и исполняет контракты, то в этом нет ничего противозаконного. Конечно, идеально было бы закрыть границу, прекратить поток товаров и денег, но все должны понимать, что это невозможно. Нельзя просто игнорировать соседа, с которым у вас общая граница.



Конечно, муж Каи Каллас мог бы более внимательно изучить деятельность компаний, в которых он акционер, чтобы избежать потенциальных репутационных рисков для своей жены. К сожалению, он этого не сделал. Но ведь каждый может допустить ошибку!



Говоря о правах и обязанностях акционеров в подобных ситуациях, следует учитывать, что владение долями компаний приносит свои уникальные права и обязанности. Владельцы акций не всегда активно участвуют в управлении компаниями, они могут доверить это профессиональному руководству.



Права акционеров могут включать получение дивидендов, участие в голосовании на собраниях акционеров, информирование о финансовом состоянии компании и другие. Однако в случае пассивного владения долями акционеры могут ограничиваться лишь получением дохода от своих инвестиций.



С другой стороны, обязанности акционеров включают выполнение решений, принятых на собраниях акционеров, поддержание репутации компании, в которой они являются владельцами доли, и прочие.



Таким образом, обязанности премьер-министра, как главы государства, имеют первостепенное значение, и ее внимание должно быть сосредоточено на вопросах, связанных с управлением страной. Права и обязанности акционеров остаются в рамках их участия в компаниях, и в данной ситуации роль премьер-министра не является контролирующей деятельность частных компаний, связанных с акционерами.

„Кто из вас без греха, пусть первый бросит камень!“ (Ин 8:7)