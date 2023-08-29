Правда ли, что Байден заснул во время встречи с жертвами пожаров на Мауи?
В августе 2023 года в интернете широко разошлась новость о том, что президент США уснул на встрече с пострадавшими от пожаров на Гавайях. Мы решили проверить, так ли это.
О курьёзе, который якобы произошёл с американским политиком во время его визита на Мауи, сообщили многие российские СМИ (например, „Аргументы и факты», „Известия», „Москва 24», „Царьград» и „Вечерняя Москва»), пользователи соцсетей («ВКонтакте», „Одноклассники», Twitter) и блог-платформ («Пикабу», „Дзен»). Очень популярной эта новость стала и в Telegram: о ней написали каналы „Прямой эфир» (668 000 просмотров на момент написания этого разбора), „Дорогая Хурма» (324 000), „Рифмы и панчи» (171 000), „Пуля» (124 000), „Операция Z» (115 000) и др. Аналогичные посты разместили в своих каналах телеведущие Владимир Соловьёв (278 000) и Руслан Осташко (109 000).
Джо Байден посетил Гавайи 21 августа 2023 года. Президент США осмотрел районы Мауи, пострадавшие от недавних лесных пожаров, проверил, оказывается ли потерпевшим необходимая помощь, а также встретился с местными жителями.
Именно фрагментом из трансляции этого мероприятия делились СМИ и блогеры, утверждая, что американский президент якобы уснул во время встречи с гавайцами. 32-секундный отрывок, судя по всему, взят из трансляции телеканала Hawaii News Now, эфир доступен на YouTube. На отметке 3:04:18 Байден кашляет, прикрывая рот рукой, и опускает голову вниз — в таком ракурсе действительно непонятно, открыты ли его глаза. Но всего через 12 секунд он начинает активно кивать и приподнимает голову — здесь уже отчётливо видно, что политик вовсе не спит и его глаза открыты. То же самое можно увидеть и в видеоролике, который сопровождает новости об уснувшем Байдене, но из-за низкого качества там сложнее рассмотреть, открыты его глаза или закрыты.
Телеканал C-Span вёл съёмку в более высоком качестве и с другого ракурса — в видео, выложенном на их сайте, заметно, что после того, как Байден опустил голову, его глаза оставались открытыми (19:20).
Представители Белого дома также опровергли заявления о том, что американский президент якобы уснул во время встречи с жителями Гавайев. 22 августа конгрессмен-республиканец от штата Теннесси Энди Оглс написал в соцсети X (бывший Twitter): „Представьте себе, что президент Соединённых Штатов засыпает, пока вы описываете последствия самого смертоносного пожара за последние 100 лет. Это абсолютно отвратительно. Байден должен немедленно уйти в отставку“. На это сразу же отреагировал заместитель пресс-секретаря Белого дома и старший советник по связям с общественностью Эндрю Бейтс: „Вам действительно придётся это „представить“. Потому что этого не произошло. Что „абсолютно отвратительно“, так это то, как легко вам лгать своим избирателям“. Также Бейтс приложил ссылку на разбор фактчекингового проекта Snopes с опровержением этой новости.
Пожары на Мауи, по некоторым оценкам, стали самыми разрушительными за последние 100 лет — в них погибли по меньшей мере 115 человек, ещё более 1000 числятся пропавшими без вести. При этом катастрофа также стала объектом многочисленных теорий заговора и спекуляций. „Проверено“ уже разбирало распространившиеся в русскоязычном сегменте интернета утверждения о том, что пожар на Гавайях был вызван китайским лазерным оружием или организован ООН, и ни одно из подобных сообщений не подтвердилось. Аналогичные публикации проверяли наши коллеги из Reuters, AFP, Lead Stories и других фактчекинговых проектов.
Байден часто становится героем недостоверных публикаций, высмеивающих его возраст и психическое здоровье. Среди них сообщения о том, что якобы американский политик несколько раз просил не прыгать невидимых людей, что он не узнал и оттолкнул британского премьера Риши Сунака в аэропорту или что он предлагал вакцинироваться от урагана. Все они оказались либо вырванными из контекста, либо и вовсе сфабрикованными.
Таким образом, Джо Байден не засыпал на встрече с пострадавшими от лесных пожаров на Мауи, он лишь на несколько секунд опустил голову вниз — на распространяемом видео из-за ракурса и низкого качества съёмки действительно можно подумать, что он уснул на несколько секунд. Однако на более чётких видеороликах, снятых с иного ракурса, видно, что американский президент вовсе не закрывает глаза надолго, периодически моргая всё то время, что его голова опущена вниз.
Итог: Неправда