Правда ли, что Байден заснул во время встречи с жертвами пожаров на Мауи?

Джо Байден посетил Гавайи 21 августа 2023 года. Президент США осмотрел районы Мауи, пострадавшие от недавних лесных пожаров, проверил, оказывается ли потерпевшим необходимая помощь, а также встретился с местными жителями.

Именно фрагментом из трансляции этого мероприятия делились СМИ и блогеры, утверждая, что американский президент якобы уснул во время встречи с гавайцами. 32-секундный отрывок, судя по всему, взят из трансляции телеканала Hawaii News Now, эфир доступен на YouTube. На отметке 3:04:18 Байден кашляет, прикрывая рот рукой, и опускает голову вниз — в таком ракурсе действительно непонятно, открыты ли его глаза. Но всего через 12 секунд он начинает активно кивать и приподнимает голову — здесь уже отчётливо видно, что политик вовсе не спит и его глаза открыты. То же самое можно увидеть и в видеоролике, который сопровождает новости об уснувшем Байдене, но из-за низкого качества там сложнее рассмотреть, открыты его глаза или закрыты.



Телеканал C-Span вёл съёмку в более высоком качестве и с другого ракурса — в видео, выложенном на их сайте, заметно, что после того, как Байден опустил голову, его глаза оставались открытыми (19:20).