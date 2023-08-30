Utilitas планирует производить теплоэнергию для Таллинна из морских и сточных вод. Что будет с ценой на услугу?

Utilitas уже пару лет занимается проектами развития, связанными со сточными и морскими водами Таллинна. Местом для размещения теплонасосной станции для сточных вод выбран принадлежащий Tallinna Vesi участок на Пальяссааре, и в мае этого года с Tallinna Vesi был заключен договор на право застройки. Определены условия проектирования станции и в настоящее время полным ходом идут тендеры на поставку основного оборудования.

Цель – завершить строительство не позднее, чем в течение 2027 года.

Для теплонасосной станции для морской воды компания Utilitas картировала возможные варианты месторасположения и провела предварительную оценку воздействия на окружающую среду. Роберт Китт говорит, что в настоящий момент идет процедура подачи заявки на разрешение на застройку, которое в числе прочего определяет местонахождение и размер зоны в Таллиннском заливе, где будет разрешено строительство морского трубопровода.

„Наша цель – завершить строительство не позднее, чем в течение 2027 года, и это предполагает плотное сотрудничество различных сторон. В конце 2022 года вступило в силу прямое постановление Совета Европы об ускорении внедрения возобновляемой энергии, согласно которому тепловые насосы и ветроэнергетические мощности должны стать объектом приоритетного общественного интереса и строиться по упрощенной процедуре, предусмотренной природоохранным законодательством союза. Реальная жизнь сложнее, но действовать все равно следует как можно скорее. Инвестиционные решения будут приниматься после получения всех разрешений и проведения тендеров“.

Что такое централизованное теплоснабжение, большинству понятно, ну а что представляет собой централизованное охлаждение?

Централизованное охлаждение работает аналогично централизованному теплоснабжению: на станции централизованного охлаждения энергоноситель, то есть обрабатываемая вода, охлаждается и по трубопроводу направляется в охлаждающий узел здания клиента. Затем отдавшая холод в процессе охлаждения вода направляется обратно на станцию централизованного охлаждения, где снова охлаждается.