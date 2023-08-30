Utilitas планирует производить теплоэнергию для Таллинна из морских и сточных вод. Что будет с ценой на услугу?
„Стратегия развития Таллинна до 2035 года предусматривает, что тепло для системы централизованного теплоснабжения будет производиться только из возобновляемых источников энергии. Освоение энергии из сточных вод и морской воды станет большим шагом на пути к этой цели“, - говорит председатель правления Utilitas Tallinn Роберт Китт.
Utilitas уже пару лет занимается проектами развития, связанными со сточными и морскими водами Таллинна. Местом для размещения теплонасосной станции для сточных вод выбран принадлежащий Tallinna Vesi участок на Пальяссааре, и в мае этого года с Tallinna Vesi был заключен договор на право застройки. Определены условия проектирования станции и в настоящее время полным ходом идут тендеры на поставку основного оборудования.
Цель – завершить строительство не позднее, чем в течение 2027 года.
Для теплонасосной станции для морской воды компания Utilitas картировала возможные варианты месторасположения и провела предварительную оценку воздействия на окружающую среду. Роберт Китт говорит, что в настоящий момент идет процедура подачи заявки на разрешение на застройку, которое в числе прочего определяет местонахождение и размер зоны в Таллиннском заливе, где будет разрешено строительство морского трубопровода.
„Наша цель – завершить строительство не позднее, чем в течение 2027 года, и это предполагает плотное сотрудничество различных сторон. В конце 2022 года вступило в силу прямое постановление Совета Европы об ускорении внедрения возобновляемой энергии, согласно которому тепловые насосы и ветроэнергетические мощности должны стать объектом приоритетного общественного интереса и строиться по упрощенной процедуре, предусмотренной природоохранным законодательством союза. Реальная жизнь сложнее, но действовать все равно следует как можно скорее. Инвестиционные решения будут приниматься после получения всех разрешений и проведения тендеров“.
Что такое централизованное теплоснабжение, большинству понятно, ну а что представляет собой централизованное охлаждение?
Централизованное охлаждение работает аналогично централизованному теплоснабжению: на станции централизованного охлаждения энергоноситель, то есть обрабатываемая вода, охлаждается и по трубопроводу направляется в охлаждающий узел здания клиента. Затем отдавшая холод в процессе охлаждения вода направляется обратно на станцию централизованного охлаждения, где снова охлаждается.
Централизованное охлаждение широко распространено в Северной Европе. За последние десять лет Хельсинки и Стокгольм расширили свои сети централизованного охлаждения в 4-5 раз, и теперь сеть централизованного охлаждения Стокгольма мощностью 400 мВт является одной из крупнейших в мире. В будущем Utilitas планирует производить большую часть энергии для охлаждения из морской воды с помощью теплового насоса на станции, которая использует Таллиннский залив в качестве естественного охладителя. Это еще больше повышает эффективность системы охлаждения и снижает использование первичной энергии.
Централизованное охлаждение более энергоэффективно, чем локальные решения, и имеет значительно меньший углеродный след. В целом, централизованное охлаждение более надежно, безопасно и при его использовании отсутствует риск утечки хладагента, вредного для окружающей среды.
Каковы основные преимущества и возможности использования сточных вод и морской воды для централизованного теплоснабжения и охлаждения?
Две трети тепла, потребляемого клиентами Utilitas, производится из биомассы или это уже сейчас сбрасываемое тепло. Для того чтобы перевести оставшуюся треть на возобновляемые источники энергии, в Таллинне наиболее оптимальным способом является установка тепловых насосов для сточных вод и морской воды на основе опыта стран Северной Европы. Эту же технологию в соответствии с планом REPowerEU рекомендует Европейский союз для декарбонизации в сфере производства тепла, поэтому для их установки была разработана также более быстрая процедура (fast track). Поощрение использования остаточного тепла, освоение тепла сточных вод и морской воды для отопления и охлаждения предусмотрено и в коалиционном договоре нынешнего правительства.
Летом тепловой насос для морской воды можно использовать также для централизованного охлаждения, когда прохладная морская вода как естественный охладитель будет охлаждать здания Таллинна. Тепловые насосы для морской воды извлекают энергию из моря, в котором на определенной глубине в течение всего года есть вода с постоянной температурой. Тепловые насосы для морской воды используются, например, в Хельсинки и Стокгольме.
Это первый такой проект и инновационная технология в Эстонии.
Более глубокие слои воды Балтийского моря находятся ближе к Таллинну по сравнению со столицами соседних стран, что делает Таллинн благоприятным местом для получения энергии из морской воды для централизованного теплоснабжения и централизованного охлаждения. Это первый такой проект и инновационная технология в Эстонии, и это означает, что подготовка должна быть основательной. Кроме того, мы намечаем возможные меры поддержки, которые могли бы помочь реализовать этот крупный проект.
Как использование сточных вод и морской воды в системах централизованного теплоснабжения и охлаждения влияет на углеродный след?
Система централизованного теплоснабжения в Таллинне уже сейчас оказывает позитивное влияние. На когенерационных станциях, которые поставляют тепло в сеть централизованного теплоснабжения, мы производим больше возобновляемой энергии, чем потребители централизованного теплоснабжения Таллинна потребляют электричества в своих домохозяйствах, и это снижает необходимость производить электроэнергии из ископаемых источников.
Система централизованного теплоснабжения и охлаждения Utilitas очень эффективна, а углеродный след зависит, прежде всего, от используемого топлива. Сейчас две трети тепла, поступающего потребителям Utilitas, производится из биомассы или представляет собой сбрасываемое тепло, а для производства остающейся трети мы все еще используем природный газ. Применение тепловых насосов позволит нам снизить долю природного газа до менее чем десяти процентов. В общей сложности, по сравнению с сегодняшним днем, можно будет избежать использования около 500 000 МВтч ископаемого топлива в год, что означает сокращение выбросов CO2 как минимум на 100 000 тонн каждый год.
Каково возможное экономическое влияние, в том числе затраты, связанные с использованием сточных вод и морской воды, а также экономия в области централизованного теплоснабжения и охлаждения?
Инвестиции Utilitas в централизованное теплоснабжение Таллинна составляют около 450 миллионов евро, инвестиции в строительство тепловых насосов для сточных вод и морской воды составляют как минимум сумму того же порядка.
Используя местные и возобновляемые источники энергии, мы больше не будем зависеть от импортируемого ископаемого топлива. Это означает, что цена будет более стабильной и более выгодной по сравнению с текущим уровнем. Инвестиции в теплонасосные станции велики и связаны с технологическими рисками, но в итоге это важные шаги на пути к достижению углеродной нейтральности. Принципы ценообразования остаются прежними, поскольку предельную цену продолжает согласовывать Департамент конкуренции.
Если нам удастся преодолеть все вызовы, связанные с планированием и техническими вопросами, и интегрировать тепловые насосы в систему централизованного теплоснабжения, это, безусловно, будет инновационным и экологичным решением, которое послужит примером и для других приморских городов.
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